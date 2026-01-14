La desigualdad salarial entre sexos se enquista en la jubilación

La desigualdad entre hombres y mujeres abarca muchos ámbitos de la vida cotidiana, sobre todo en el laboral. Y lo que sucede en este se acaba por trasladar a los años del retiro, de tal forma que las diferencias salariales se reproducen durante la etapa de la jubilación. Un informe del Institut Valencià d'Estadistica (IVE) revela que estas pensiones en la Comunitat Valenciana se situaron mayoritariamente al cierre de 2025 en el tramo de más de 1.500 euros. En concreto, se beneficia de ese dinero el 33 % de los perceptores. No obstante, ese porcentaje sube al 43 % en el caso de los hombres y baja al 20 % en el de las mujeres.

La distancias entre los sexos se observan también en otros tramos económicos. Así, para las féminas, el 21,2 de las pensiones contributivas se sitúan en el tramo hasta 600 euros y en el 35 % en el que supera los mil euros, mientras que ambos porcentajes para los varones son del 3,2 % y el 75,1 % respectivamente.

El informe del IVE detalla que el número de pensionistas en la Comunitat Valenciana se situó en los 956.499 al finalizar el pasado ejercicio, con un incremento de casi 15.000 en términos interanuales. De ellos, la mayor parte eran hombres: 481.524, el 50,3 %. Un 10,9 % de todos estos ciudadanos -unos 100.000- cobraban dos pensiones. Las prestaciones de jubilación acapararon el 63,8 % de las pensiones en la autonomía, frente al 22,8 % de las de viudedad o el 3,4 % de las de orfandad.

Pensión media

La pensión media de jubilación en la Comunitat Valenciana finalizó 2025 en los 1.405 euros, con un incremento de 61 euros. Un 57 % de estas prestaciones corresponden a los hombres y el 42,1 % restante, a las mujeres. El importe medio para los varones es de 1.613 euros, frente a los 1.118 de las féminas.

Un grupo de jubilados en un banco / EUROPA PRESS

Los datos del IVE constatan también la existencia de diferencias entre territorios. Así, la provincia de Valencia es donde se abonan las pensiones de jubilación más abultadas de media con 1.474 euros, frente a los 1.359 euros de la de Castellón y los 1.312 de la de Alicante. En 88 de los 542 municipios que integran la Comunitat Valenciana, el valor de la pensión media de jubilación es igual o superior a la media autonómica, es decir 1.405 euros. Entre ellos se encuentran localidades que superan los 50.000 habitantes como Sant Vicent del Raspeig, Vila-real, Paterna, Sagunt, Torrent, València, Castelló de la Plana y Alacant.

La comarca de la Comunitat Valenciana con la pensión media más baja es l'Alt Maestrat, con 876 euros. Por su parte, la que la tiene más alta, con 1.415 euros, es la capital autonómica.

Viudedad

Por otro lado, un 90,6 % de las pensiones de viudedad corresponden a mujeres mientras que en los hombres solo representen el 9,4 %. El valor de la pensión media de viudedad en la Comunitat Valenciana al finalizar 2025 fue de 885 euros (37 euros i un 4,4% más que en el mismo trimestre del año anterior). Este importe medio es superior en el caso de las mujeres (913 euros) que en el de los hombres (613 euros).

Únicamente la provincia de València se sitúa por encima de este valor medio con 910 euros, mientras que Alicante (854 euros) y Castelló (861 euros) están por debajo

Por tramos de cuantía mensual recibidos, las pensiones de viudedad se sitúan mayoritariamente, en el tramo de 800 a 1.000 euros (32,8%). Por sexo, mientras las pensiones de viudedad recibidas por los hombres se sitúan sobre todo en el tramo de hasta 400 euros, las recibidas por mujeres están fundamentalmente en el tramo de 800 a 1.000 euros.

Orfandad

La pensión media mensual de orfandad es de 498 euros (24 euros, un 5,0% más que en el mismo trimestre del año anterior), mientras que la mediana es queda en 318 euros. El número de pensiones de orfandad es de 36.545, lo que implica una disminución de 507 pensiones respecto al año anterior.