La vivienda protegida vale la mitad que la de renta libre y a los promotores no les salen los números

Los pisos de renta libre recién construidos en València cuestan el doble que los de obra nueva protegidos. El alza del coste de construcción y la falta de suelo imposibilitan promover en el Cap i Casal a 2.400 euros el metro cuadrado, que es el precio fijado por la Generalitat para la Vivienda con Protección Pública (VPP). El valor tasado de las viviendas protegidas se ha quedado desfasado solo un año después de su revisión y la Generalitat prepara un nuevo alza.

En el resto de la Comunitat Valenciana, los valores tampoco responden a la realidad del mercado y desincentivan la promoción de vivienda barata protegida. En concreto, los pisos de renta libre son un 105 % más caros en Torrevieja, un 99 % en Burjassot o un 88 % en Godella, según revela el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Bajo mínimos

El Observatorio subraya que la vivienda protegida "es la única opción para los grupos sociales más vulnerables y las familias con rentas más bajas". Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la promoción de viviendas protegidas cayó casi a un nivel 'residual'. Entre 2008 y 2020, solo el 6 % de los pisos promovidos en València eran de VPP. La situación se ha agravado desde entonces por "la histórica aceleración en la caída de la oferta disponible de obra nueva frente a una demanda fortalecida", según el Observatorio de la Vivienda.

Hasta septiembre de 2024, una vivienda de protección oficial se podía vender como máximo a 1.800 euros el metro cuadrado. Con ese precio, las empresas promotoras no cubrían los costes de compra de suelo y de construcción. El valor de construcción de un edificio residencial es de más de 1.200 euros el metro cuadrado. En el caso de València, los solares se están vendiendo por encima de 900 euros el metro cuadrado. La Administración fijó el año pasado un precio máximo de la VPP de 2.400 euros el metro cuadrado construído, pero tras las subidas salariales de la mano de obra y de los costes de edificación a los promotores tampoco les salen ahora los números.

59 municipios

El Observatorio de la UPV ha analizado 59 municipios de la Comunitat Valenciana y ha comprobado que en 53 poblaciones el precio de la vivienda de obra nueva es un 20 % más caro que el de la protegida. En realidad, en la mayoría de las localidades la diferencia es muy superior. En Oliva es un 74 % más costoso, en Moncada un 69 %, en Almàssera un 56 % y en Quart de Poblet un 49 %. En la ciudad alicantina de Benidorm la obra nueva vale el triple que la protegida y en la castellonense de Benicàssim cuesta un 127 %, según los datos del Observatorio.

El precio de la vivienda se ha disparado desde la pandemia. El coste de los pisos de obra nueva se ha duplicado desde hace seis años y el metro cuadrado construido ya vale de media 4.086 euros. En el caso de la vivienda oficial, los 2.400 euros el metro cuadrado útil son 1.805 euros si se equiparan a los construidos, según explica el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda, Fernando Cos-Gayón.

Si se analiza València por distritos, el precio está especialmente descontrolado en Ciutat Vella (5.752 euros el metro cuadrado construido), en Camins al Grau (5.681 euros) y en Extramurs (4.666 euros). En el caso de l'Horta Nord, el coste de la obra nueva supera por casi 1.600 euros el de la VPP y en el de l´Horta Sud en más de 800 euros.

Inviable

Los promotores inciden en que con los parámetros actuales no les salen los números para desarrollar vivienda protegida. Los responsables de una inmobiliaria que acaba de comercializar con éxito cien pisos en el distrito de Quatre Carreres de entre 75 y 85 metros cuadrados útiles explica que el precio real de este tipo de viviendas parte de los 250.000 euros. Los promotores tratan de compensar lo que dejan de ganar con el precio tasado de la VPP con los garajes y los trasteros. El Observatorio de la Vivienda considera que el nuevo precio de la vivienda protegida en València debería rondar entre los 2.550 y los 2.600 euros para que a los promotores les salga rentable.