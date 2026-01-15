Mar Chao arropa al presidente del puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell

Propeller Valencia, Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos, ha celebrado hoy un nuevo almuerzo-coloquio, el primero de este año 2026, que ha contado como invitado con José Alberto Carbonell, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, encuentro que ha registrado la presencia de una numerosa representación de asociados y asociadas de la entidad. Alfredo Soler, presidente de Propeller Valencia, ha dado la bienvenida al invitado, al que ha agradecido su presencia. Asimismo, se ha mostrado partidario de afianzar los lazos de cooperación entre los puertos y las comunidades portuarias de València y Barcelona, dado el arraigo que muchas empresas logísticas tienen en ambos mercados.

José Alberto Carbonell ha sido presentado por Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, quien ha tildado al presidente del enclave barcelonés como “un referente personal y un referente en todo el sistema portuario español”. Durante su intervención, Carbonell se ha mostrado partidario de reforzar los lazos de cooperación que existen entre las autoridades portuarias de Valencia y Barcelona en un momento en que ambos puertos concentran la gran mayoría de los tráficos de import/export de toda España.

Colaboración

Tras recordar que “desde hace años es constante la concentración de una mayor carga en cada vez menos puertos hub, como son los nuestros”, ha asegurado que existen cuatro campos en los que afianzar esos lazos de cooperación, campos en los que de no cooperar supondría una “desventaja competitiva”. El primero de ellos tiene que ver con la descarbonización y la transición energética, y en concreto con el impulso de los combustibles alternativos. “Muchas navieras escalan en los dos puertos, por lo que sería un gran beneficio que ambos enclaves cooperaran en la promoción y fomento de esos nuevos combustibles”, ha asegurado.

Carbonell también se ha referido a la importancia de los procesos de transformación digital, y más concretamente el de la ciberseguridad: “Compartir buenas prácticas y experiencias en este sentido puede ser provechoso”. Asimismo, ha apostado por estrechar lazos en el fomento del transporte ferroviario y por potenciar el rol de los puertos para lograr el objetivo de alcanzar una cuota del 10% en 2030.

Finalmente, el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona ha hablado de lo que ha denominado “licencia social para operar”. “La sociedad es más activa, más comunicativa, es más fácil generar opinión”, ha advertido Carbonell, quien se ha mostrado favorable de “explicar a la sociedad civil lo que somos los puertos y lo que hacemos en beneficio de la sociedad”. Para Carbonell, “los puertos debemos ser muy transparentes y constantes” en este cometido. Durante el almuerzo-coloquio se ha hecho entrega de una metopa conmemorativa como nueva socia de la entidad a Amparo Seguí, de la empresa Altius (Grupo Davila).