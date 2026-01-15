Solo uno de cada cuatro convenios tiene cláusula de revisión salarial en la C. Valenciana

Solo uno de cada cuatro convenios colectivos en la Comunitat Valenciana tiene cláusula de actualización salarial, es decir ajustan el incremento de las remuneraciones de los trabajadores a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) para no perder poder adquisitivo. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en un informe cerrado el 12 de noviembre de 2025, asegura que ha analizado en dicho ejercicio 451 convenios sectoriales y de empresa y que únicamente 114 de ellos, o sea el 25 %, incorporan dicha cláusula.

De los 110 convenios sectoriales, 51 tienen cláusula, un 46 % de los firmados. En su mayoría están ligadas al comportamiento anual del IPC. Afectan al 53 % de los trabajadores. En los de empresa, el porcentaje es inferior -un 18 %-, dado que solo son 63 de 341. Benefician al 25 % de los empleados.

El informe de la CEV indica, como ha quedado dicho, que hasta noviembre del año pasado había en la Comunitat Valenciana 451 convenios colectivos vigentes. De ellos, 234 incluían un incremento salarial en 2025, de los cuales 193 fueron firmados en años anteriores mientras que 41 lo fueron el pasado ejercicio. En conjunto suponían el 52 % del total. Afectaban a 702.000 trabajadores, un 71 %.

Sectores

De los citados 234, la gran mayoría (154) pertenecía al sector servicios, 53 a la industria, 22 al comercio y 5 a la agricultura. La construcción se quedó en cero. En cuanto al ámbito territorial, el mayor número correspondió a las provincias de Valencia y Alicante, con 87 en cada caso, mientras que la de Castelló se quedó en 37 y los de ámbito autonómico bajaron a 23.

La agricultura es la que menos subió los salarios / Levante-EMV

El incremento salarial global se situó el año pasado en el 2,93 %. En el caso de los convenios sectoriales, este porcentaje se elevó hasta el 2,95 %, frente al 2,36 % en que se quedó en los de empresa. Concretamente, la media firmada en 2025 fue del 2,73 %, con un 2,74 % en los sectoriales y un 2,54 % en los de empresa. El sector con una mayor alza de las remuneraciones fue la industria, con un 3,09 %, seguida por el comercio, con un 3,01 %, los servicios, con un 3 % y, por último, la agricultura, con un 2 %.

Jornada laboral

La jornada laboral se quedó en las 1.770 horas anuales en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con la industria en 1.757 como la actividad con un menor número y la agricultura, con 1.790, como la que más. Estos datos corresponden a la media de los convenios vigentes. Si se analizan solo los firmados en 2025, la jornada sube a las 1.783.

Igualdad

Por último, el informe señala que en la actualidad hay 2.145 planes de igualdad acordados con representantes de los trabajadores y otros 112 no acordados, con lo que el total se sitúa en 2.257. De ellos, 271 correspoonden a 2025, la cifra más baja desde los 57 de 2021. El mayor número se pactó en 2022, con 724, y luego ha ido descendiendo a 654 en 2023 y 551 en 2024. Del total, 1.253 corresponden a la provincia de Valencia, por 582 de la de Alicante, 324 de la de Castellón y 98 de ámbito autonómico.