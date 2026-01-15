Iker Marcaide ficha a Javier Megias para consolidar el crecimiento de Zubi Group

Zubi Group ha reforzado su equipo directivo con la incorporación de Javier Megias como nuevo Chief Operations Officer (COO) -jefe de operaciones- en un momento clave de consolidación y crecimiento internacional. Este nombramiento estratégico abre una nueva etapa para el grupo, orientada a consolidar su organización, reforzar la excelencia operativa, fortalecer la coordinación entre equipos y acompañar su crecimiento a escala internacional.

Desde su nueva posición, Megias trabajará en estrecha colaboración con Iker Marcaide, fundador y presidente ejecutivo de Zubi Group, reforzando el liderazgo del grupo y su capacidad de ejecución. Su función será coordinar de forma transversal la actividad operativa y estratégica de las distintas iniciativas del grupo, garantizando la alineación entre equipos, procesos y objetivos de crecimiento.

Referente del ecosistema

Considerado uno de los referentes del ecosistema emprendedor e inversor en España, Javier Megias asumirá la coordinación de la actividad operativa y estratégica de las distintas iniciativas de Zubi Group, poniendo al servicio del grupo su amplia experiencia en la creación y desarrollo de organizaciones. Desde su papel como COO, trabajará para impulsar una ejecución sólida y coherente de la estrategia, garantizar la alineación de los equipos compartidos y reforzar la capacidad del grupo para operar a mayor escala y con mayor eficiencia.

Ingeniero de formación, Megias cuenta con una trayectoria de más de dos décadas vinculada al emprendimiento, la innovación y la inversión. Ha participado activamente en la creación y acompañamiento de múltiples startups y proyectos empresariales, tanto como emprendedor, como inversor y asesor, y es un reconocido divulgador en materia de modelos de negocio, estrategia, tecnología y liderazgo. Su perfil combina visión estratégica, conocimiento profundo del ecosistema y una sólida orientación a la ejecución.

Plataforma de inversión

La incorporación de Megias se enmarca en el proceso de consolidación de Zubi Group como plataforma de creación e inversión de proyectos con impacto positivo. “Lo que más me atrae de Zubi es esa combinación poco habitual de ambición empresarial, visión a largo plazo y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en términos de impacto económico, social y medioambiental. Veo una base muy sólida, mucho talento y una oportunidad para llevar a la organización a un nivel superior y crecer con foco y rigor. Mi papel será ayudar a transformar la estrategia en resultados sostenibles de manera alineada con la identidad del grupo”, según ha manifestado Javier Megias.

Por su parte, Iker Marcaide, fundador y presidente de Zubi Group, subraya el encaje estratégico del nombramiento: “Estamos en un momento de consolidación y necesitábamos reforzar la organización con un perfil que aportara experiencia real en escalar proyectos, estructurar equipos y profesionalizar la ejecución. Javier aporta una combinación muy valiosa de visión estratégica, mentalidad emprendedora y capacidad operativa, alineada con nuestra ambición de construir compañías sólidas de impacto.”