Nace en la UV una cátedra pionera que conecta agua y bioenergía para hacer frente a los retos medioambientales.

La Cátedra Horizonte Verde: Nexo Agua-Bioenergía ya es una realidad. Impulsada desde la Universitat de València, y con el apoyo de dos firmas de referencia en estos sectores como Facsa y Sitra, la cátedra nace como una respuesta estratégica a los desafíos actuales en la gestión sostenible del agua y los biorresiduos y representa un espacio donde “la ciencia, la tecnología y el talento se unen para generar conocimiento y soluciones vinculadas a un futuro más verde y resiliente para el agua, la energía y el planeta”.

Así ha definido la cátedra la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, durante el acto de firma protocolaria, al que han asistido también Elena Llopis, consejera de Facsa; Jose Claramonte, director general de Facsa; Ricardo Sáez, director general de Sitra; Rosa María Donat, vicerrectora de Innovación y Transferencia de la UV; Josep Ribes, director de la recién estrenada cátedra y Guillermo Berlanga, director de Innovación de Nealis, compañía a la que pertenecen Facsa y Sitra.

Rectora de la UV, María Vicenta Mestre, DG de Facsa, Jose Claramonte y DG Sitra, Ricardo Saez. / ED

Se trata de una alianza entre la universidad y la empresa pensada para acercar la investigación a la realidad del sector del agua y la bioenergía, fomentar la transferencia de conocimiento y apoyar el desarrollo del talento. “Creemos firmemente en la colaboración con la universidad como una forma de convertir el conocimiento en soluciones reales para la sociedad. Esta cátedra, la tercera impulsada por Facsa y la primera de Sitra, nos permitirá seguir innovando y contribuir a la formación de profesionales preparados para afrontar los retos del futuro del agua y la bioenergía”, ha señalado Elena Llopis.

En cuanto a las líneas de trabajo, la cátedra se centrará en el desarrollo de soluciones vinculadas al tratamiento de aguas residuales y de residuos orgánicos, apostando por procesos que permitan aprovechar mejor estos recursos. En este ámbito, se investigarán tecnologías avanzadas para optimizar la gestión de fangos y potenciar la producción de biogás y biometano. “Nuestro objetivo es que la cátedra sea un espacio desde el que impulsar soluciones innovadoras que mejoren estos procesos y contribuyan a acelerar la transición hacia una economía circular y baja en carbono”, ha añadido Josep Ribes durante el acto.

Consejera de Nealis, Elena Llopis, rectora de la UV, María Vicenta Mestre y la vicerrectora, Rosa María Donat. / ED

Esta firma marca la creación oficial de la Cátedra Horizonte Verde: Nexo Agua-Bioenergía, en la que su equipo lleva meses trabajando en el desarrollo y los proyectos que se gestarán de esta iniciativa. En este contexto, la cátedra ya ha celebrado su primera jornada técnica, un encuentro que ha permitido al alumnado de la Universitat de València conocer de primera mano los principales retos y oportunidades de unos sectores que también demandan soluciones viables desde un punto de vista tecnológico y energético. Una primera toma de contacto que podrá reforzase con nuevas actividades vinculadas a la Cátedra, prácticas curriculares, extracurriculares y acceso a un doctorado industrial que integrará la investigación académica con proyectos aplicados a entorno empresarial.

La jornada, además, sirvió a las entidades impulsoras para compartir su experiencia en el ámbito de la economía circular, poniendo el foco en el desarrollo del biometano como una de las palancas clave de la transición energética. El encuentro contó con la participación de Calagua, grupo investigador de la cátedra, así como de otros agentes relevantes del ecosistema valenciano de innovación y bioeconomía como AINIA y Bioval, que visibilizaron puntos clave como el gran futuro del talento vinculado a la bioeconomía, las oportunidades y retos concretos que esta presenta el ámbito valenciano, así como las alternativas de este territorio respecto al emprendimiento tecnológico.