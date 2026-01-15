Ryanair consolida su dominio en Valencia con un 13 % más de pasajeros al año

En un ejercicio marcado por tensiones entre Ryanair y el gestor aeroportuario Aena a cuenta de las tasas, la compañía irlandesa ha vuelto a consolidar su posición dominante en el aeropuerto de Valencia, tras alcanzar 5,3 millones de pasajeros en 2025, frente a los 4,7 millones de 2024.

Este incremento, de cerca de un 12,8 % interanual, refleja la sólida preferencia de los viajeros por la oferta de la 'low cost' irlandesa. Con estas cifras, Ryanair operó el pasado año cerca de un 45 % del transporte total de pasajeros en Manises. Según hizo público Aena el pasado martes, el aeropuerto de València acogió en 2025 un total de 11.847.527 pasajeros, un año de récord con cifras históricas todos los meses y que ha supuesto ganarle más de un millón de viajeros a 2024, lo que implica un incremento del 9,6 %.

La primera opción con origen y destino Valencia

La cifra de pasajeros registrada por Ryanair eleva a la compañía irlandesa como la opción favorita con origen o destino Valencia, muy por encima de la segunda aerolínea con más tráfico en Manises, Vueling, que en 2025 transportó alrededor de 1,1 millones de pasajeros, una cifra considerablemente inferior, pero que mantiene el papel de principal alternativa a Ryanair.

Según dijo recientemente la portavoz de la compañía a este diario, Valencia "es uno de esos destinos que demuestran ser competitivos todo el año y donde funcionan los tráficos tanto en verano como en invierno", algo que lo hace "muy interesante para las aerolíneas".

En el contexto nacional, Ryanair cerró 2025 con más de 68 millones de pasajeros en todos los aeropuertos españoles, lo que supone una cuota del 21,2 % del total de los 321 millones de usuarios de los aeródromos de Aena, según los datos del gestor aeroportuario.

En los principales aeropuertos españoles Ryanair no es, sin embargo, la primera opción de sus usuarios. En Madrid se situó en tercera posición con 7,4 millones de pasajeros; mientras que en Barcelona trasladó a 9,3 millones y fue la segunda aerolínea del aeropuerto.

Esta expansión de Ryanair en Valencia se da en una circunstancia en la que la compañía irlandesa ha criticado duramente los tasas que propone el gestor del sistema aeroportuario español, calificándolas de "excesivas" y perjudiciales para la competitividad, especialmente en aeropuertos regionales. En su argumentación pública, Ryanair hizo un llamamiento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Gobierno para que reviertan estos incrementos, y amenazó -y cumplió- con reducir rutas y asientos si no se adoptaban medidas que favorecieran la conectividad regional.

Ajustes y recortes

Este choque entre Ryanair y Aena se ha traducido en ajustes operativos significativos en España: la aerolínea ha anunciado recortes de capacidad en varios aeropuertos regionales, retirando hasta 800.000 asientos y cerrando operaciones en instalaciones como Jerez o Valladolid.

A pesar de este pulso, los datos consolidan a Ryanair como agente clave del tráfico aéreo español en 2025. Según los datos estadísticos de Aena, la aerolínea irlandesa osciló entre los cuatro y los siete millones de pasajeros mensuales en todos los aeropuertos españoles durante el pasado año.