Valencia le come terreno logístico a Madrid tras el desembarco de firmas como VW y Edwards Lifesciences

Valencia le está comiendo terreno en el sector logístico a Madrid tras el desembarco de VW, Edwards Lifesciences y otras empresas de agroalimentación. Los fondos tienen en el foco al área metropolitana del Cap i Casal y Sagunt por el tirón de la industria ligera y del puerto de València, que se ha consolidado como el gran centro logístico (hub) del Mediterráneo.

Las plataformas actualmente en construcción, gracias al músculo financiero de los fondos, suman 863.147 metros cuadrados, un 44% más que hace un año, según explicaron ayer Baldemar Asensio y Jesús Fajardo, presidente y director general (respectivamente) de la consultora inmobiliaria Triangle Real Estate.

Los responsables de la compañía explicaron que a día de hoy algunos inversores institucionales ven en Valencia un mayor atractivo para invertir y seguridad que ciertas zonas secundarias de Madrid, donde se han desarrollado muchísimos proyectos en los últimos años y existen plataformas que llevan meses disponibles.

Los fondos más interesados en Valencia proceden de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Singapur y China. Algunos de estos inversores institucionales que han entrado con fuerza son Newdock (Loriguilla), Merlín (Bétera) o Baring (Moncada).

Industria ligera

El potencial de Valencia está en el puerto y el desembarco de industria ligera especializada en el ensamblaje y producción con PowerCo (filial de baterías de VW) y Edwards Lifesciences (la empresa de válvulas cardiacas que está construyendo su fábrica en Moncada) como punta de lanza. "Son empresas de ensamblaje de producto para distribuir a escala europea y global. Valencia como polo no tiene que ver con la región, sino con la península ibérica y con el sur de Europa y las operativas que brinda el puerto", destacaron desde la consultora. Además, apuntaron que ya se observan movimientos e interés de empresas vinculadas a la defensa en el contexto de aumento de inversión militar que se está produciendo.

Sin naves pequeñas

Los responsables de la consultora explicaron que las naves pequeñas (1.000 y 2.000 metros cuadrados) se han agotado en Valencia. "No queda nada libre", sentenciaron. Este tipo de naves son las que más operaciones protagonizan y los fondos están apostando por trocear algunas plataformas grandes para alquilarlas por espacios segmentados de entre 700 y 1.000 metros cuadrados.

Incremento de la contratación

El año 2025 ha cerrado con un incremento del 20,8 % en la contratación logística , con un total de 339.291 metros cuadrados por el tirón del puerto. Es el segundo mejor registro de la serie histórica, solo superado por el máximo alcanzado en 2022, con 355.665 metros cuadrados.

A este crecimiento, se suma un contexto significativo, la tasa de disponibilidad se sitúa en el 0,87 % con 36.000 metros cuadrados libres, lo que demuestra una rápida capacidad de absorción del mercado respecto a la nueva oferta disponible. Una oferta que en 2026 va a seguir creciendo gracias, en parte, a los más de 863.147 metros cuadrados de superficie en construcción. Esta cantidad incluye tanto proyectos desarrollados a riesgo como llave en mano, autopromoción y prealquiler (acuerdos firmados para garantizar un arrendamiento).

JYSK en Parc Sagunt

Las cifras reflejan la elevada actividad de la demanda en 2025, con 52 operaciones realizadas en la provincia, y la previsión de que esta dinámica se mantendrá a lo largo de 2026. “Valencia ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un hub logístico estratégico, con una demanda estructural activa incluso en escenarios de escasez de producto”, señaló Jesús Fajardo. Como operaciones importantes, destaca la de la empresa JYSK, que ha arrendado 22.818 metros cuadrados en Parc Sagunt I.

Proyectos a riesgo

Del total de superficie en construcción, 453.406 metros corresponden a proyectos “a riesgo” (sin cliente final) que estarán disponibles en los próximos meses. Estos proyectos se concentran en el eje central (Loriguilla y Cheste, sobre todo), aunque también destacan iniciativas en el eje sur (Silla y Picassent) y en la pista de Ademuz (Bétera y Moncada).