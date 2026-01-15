El fondo Aviva compra suelo para levantar 120 viviendas en alquiler en Paterna

El fondo de inversión Aviva Investors ha comprado suelo para promover 120 viviendas de alquiler en Paterna. La gestora de inversión, con sede en Londres y perteneciente a la aseguradora Aviva, ha desembarcado de este modo en Valencia con un edificio de once plantas en el barrio de Los Molinos. Es la sexta operación de Aviva en el segmento residencial español a través de proyectos de 'build to rent' (construir para alquilar). Los otros seis proyectos están en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

El proyecto será gestionado por Propia, una empresa dedicada a la gestión inmobiliaria creada en junio como parte de una asociación entre Aviva Investors y Layetana Living, una de las principales promotoras inmobiliarias españolas.

El edificio de Paterna tendrá apartamentos de uno y dos dormitorios. Los grandes fondos de inversión están impulsando la construcción de cerca de 1.720 pisos de alquiler en València y su área metropolitana . La transformación del Cap i Casal en los últimos cinco años con el aumento de población, el crecimiento de la industria turística (que necesita mano de obra) y el aterrizaje de grandes tecnológicas ha disparado el interés de los conocidos como inversores institucionales.

Área metropolitana

Estos fondos ya están detrás de 1.493 viviendas de alquiler promovidas entre 2022 y 2025 en València y Torrent, y ahora refuerzan su apuesta con proyectos en el Cap i Casal, Quart de Poblet, Paterna y Burjassot. Los proyectos son grandes: solo dos promociones suman 1.101 viviendas.

La consultora inmobiliaria Savills remarca que València ha registrado en los últimos cinco años "un crecimiento económico y demográfico de carácter excepcional". "Su ubicación estratégica en el arco mediterráneo, la decidida apuesta por la atracción y creación de empresas innovadoras y sus elevados estándares de calidad de vida han consolidado a la ciudad como un destino de referencia para nuevos residentes en busca de la vivienda", según Savills. La población de València, según datos del padrón, ha pasado de 807.693 a 844.424 personas en los últimos tres años y ha tensado el coste de los arrendamientos tras desplomarse la oferta de la vivienda.

Fondos

Este contexto ha situado a la ciudad en el punto de mira de "muchos inversores institucionales" interesados en el desarrollo de proyectos vinculados al segmento residencial. Los fondos están especialmente centrados en el sector del 'build to rent' (promoción de edificios destinados completamente al alquiler). Los gestores de inversión que ya han aterrizado en Valencia son Catella, Savills IM, Corebridge, AEW, Primonial, Gesytar, M&G, Primavest, Harrison Street, Azora y Aviva.

Quart de Poblet

Los dos desarrollos más importantes los acometen Harrison Street en Quart de Poblet (591 pisos) y Azora junto a la avenida Tres Cruces de València (510 viviendas). El fondo estadounidense Harrison Street se ha aliado con DeA Capital, brazo inmobiliario del grupo italiano De Agostini (conocido por su editorial), para invertir más de 1.200 millones en viviendas de alquiler en España. Ambas compañías han constituido la joint venture Magno Living, que ha comprado proyectos a grandes promotoras nacionales como Metrovacesa, Neinor Homes o Vía Célere. Magno Living invierte 130 millones en el proyecto de Quart de Poblet.

"Nos complace enormemente ampliar nuestro programa de alquiler en España con esta primera inversión en Valencia, que además aporta diversificación geográfica a la cartera. Valencia es una ciudad dinámica y vibrante, con un mercado de alquiler caracterizado por sólidos fundamentos, un buen crecimiento de la renta y una rentabilidad neta positiva", subraya George Fraser-Harding, director de Fondos Paneuropeos del sector inmobiliario de Aviva Investor.

"Ubicación ideal"

"Creemos que esto la convierte en un lugar realmente atractivo para invertir y es la ubicación ideal para nuestra plataforma española de alquiler, que creemos que puede mejorar la calidad del servicio prestado a los residentes, generar valor a largo plazo y, en última instancia, contribuir a mejores resultados para nuestros inversores", subraya George Fraser-Harding.