El comercio con Irán deja un déficit de 34 millones en la Comunitat Valenciana

En un contexto marcado por las sanciones internacionales, la elevada inflación, la protestas contra el régimen y la creciente incertidumbre en Irán, el comercio de las empresas valencianas con el país persa deja un déficit de algo más de 34 millones para la Comunitat Valenciana.

Según el último informe de Cámara Valencia, entre enero y octubre de 2025 las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Irán alcanzaron los 5,88 millones de euros, una cifra que supuso un 7 % más que durante el mismo periodo de 2024. En paralelo, las importaciones procedentes del país asiático se elevaron hasta los 40,47 millones de euros, es decir, un 17 % más que el año anterior.

Así, la diferencia entre ambos flujos deja un saldo negativo de 34,59 millones de euros, que sitúa a Irán como un mercado deficitario para la Comunitat Valenciana.

Este desequilibrio es acusado también en la provincia de Valencia, según los datos del informe. Las empresas valencianas exportaron a Irán productos por valor de 2,52 millones de euros, mientras que las compras superaron los 26 millones de euros. El resultado es un déficit comercial de casi 24 millones de euros.

Lo que se vende y se compra

El perfil exportador valenciano hacia Irán se concentra en la industria química. Desde la Comunitat destaca la venta de abonos, con exportaciones superiores a los 2,4 millones de euros y un crecimiento del 93,6 %, seguidos de esmaltes y colorantes (1,2 millones y un aumento del 11,6 %) y aeronaves (476.000 euros y un sustancial incremento del 269,1 %).

En cuanto a importaciones, el dominio de los productos agroalimentarios explica en buena medida el déficit. El azafrán encabezó el listado 17,6 millones y un incremento interanual del 34,9 %. Le siguen los pistachos, de los que Irán es el principal productor mundial, con más de casi 13 millones de euros.

Irán es el principal productor de pistachos del mundo. / Ismael Herrero/EFE

A estos productos, se les suman polímeros, manufactura de hierro y acero, vidrio o yeso natural, productos con destino a la industria transformadora y al sector de la construcción. Según el informe, Irán es el cuarto mercado proveedor de la Comunitat Valenciana en Oriente Medio.

En el conjunto de España, el comercio con Irán muestra una evolución similar, aunque con mayor volatilidad. Las exportaciones españolas cayeron un 37,5 % en el periodo estudiado, hasta los 100 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 25 % hasta los 90,4 millones.

Sectores oportunidad para la Comunitat Valenciana

El informe de Cámara Valencia subraya que, pese a la complejidad del entorno económico iraní por la fuerte inflación, la depreciación de su moneda y la intervención estatal, existen sectores de oportunidad en el país como la agroalimentación, la moda o la electrónica, con bienes de consumo en expansión.

Además, Cámara Valencia contempla oportunidades para las empresas valencianas en el sector de las infraestructuras y aguas de Irán, así como en el sector agrario iraní, "con gran potencial".