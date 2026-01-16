Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores amarran sus flotas contra la UE

Los mercados y las lonjas se quedarán si pescado fresco a partir de este lunes. Las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana se unen ese día a la paralización de esta actividad del sector primario convocada en toda España, con barcos amarrados en los puertos y lonjas cerradas, en protesta por las nuevas obligaciones administrativas impuestas al sector desde la Unión Europea. La duración del paro quedará supeditada al resultado de una reunión prevista ese mismo día en Madrid entre el Ministerio y los representantes de las cofradías. La gota que ha colmado el vaso tiene que ver con la última exigencia de la Comisión Europea (CE). Bruselas exige que los pescadores pesen y notifiquen todas las especies capturadas durante la jornada laboral antes de llegar a puerto a través del llamado diario electrónico de a bordo (DEA). De no ser así, los armadores se exponen a sanciones importantes. Algunas incluso obligarían a la embarcación a devolver todas las subvenciones recibidas en los últimos años.

Anuncian que las flotas pararán en protesta por lo que califican como «normas pensadas sin atender a la realidad diaria de la pesca artesanal y costera». Estas son dos de las nuevas medidas de control de la pesca derivadas del reglamento de la Unión Europea (2023/2842) que ha puesto en marcha el Gobierno central y que los pescadores valencianos rechazan de plano. El preaviso de llegada rígido y la obligación de declarar todas las especies desde el primer kilogramo requieren una precisión que “no existe en el mar”, lo que incrementa el riesgo de sanciones por diferencias inevitables entre lo capturado y lo declarado, explican los pescadores.

Flota de Santa Pola, en una imagen reciente. / ÁXEL ÁLVAREZ

Cuando no son los cupos , cada vez más exiguos, son las normativas "absurdas", redactadas por burócratas europeos que no tienen ni idea del oficio del mar. Las cofradías de pescadores de la Marina Alta, tal como informó Levante-EMV este pasado miércoles, participan de la indignación que ha desatado el nuevo reglamento de control de la pesca que aprobó la UE en 2023 y que se está implantando de forma progresiva.

Unas 240 embarcaciones

En julio de 2025, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que 192 buques de arrastre del Mediterráneo- un 60 % más frente a los 120 del pasado año- recibirán en 2025 un 80 % más de días de pesca adicionales respecto a 2024. En total, se asignaron 2.201 días de pesca adicionales a la flota de arrastre del Mediterráneo para 2025, lo que supone un 3 % del total de jornadas concedidas a España. Este notable incremento -en 2024 fueron 1.223 días asignados, correspondientes al 1 % de días concedidos- refleja el compromiso del sector pesquero mediterráneo con una actividad más sostenible y respetuosa con el medio marino.

La Comunitat Valenciana cuenta con una flota de 240 embarcaciones de artes menores. Las embarcaciones de arrastre del Mediterráneo han pasado en cinco años de faenar 240 días al año a solo 133 de media, una medida justificada desde Bruselas para «preservar el desarrollo económico y sostenible de las especies de la zona».

Pendiente de los mercados

Es probable que sea difícil encontrar pescado fresco este próximo lunes en España debido a esta huelga convocada por el sector pesquero en protesta por la nueva normativa de anotación de capturas. Representantes de las cofradías de toda España se concentrarán en el ministerio de Agricultura, así como en sedes del Gobierno y en los puertos en una movilización que aseguran será indefinida.