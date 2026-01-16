Sindicatos y Sitval alcanzan un acuerdo para el convenio colectivo de las ITV

Los sindicatos UGT y CCOO y la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles (Sitval) han alcanzado un acuerdo para el convenio colectivo, que contempla mejoras en los permisos, en materia de conciliación y excedencias, así como una tabla salarial única, entre otros aspectos.

Así lo han anunciado fuentes de UGT este viernes, quienes han calificado el acuerdo como "un avance sustancial en los derechos laborales y en la homogeneización de las condiciones de trabajo de la plantilla". El texto, "fruto de un proceso de negociación intenso y constructivo", han dicho, entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con la salvedad de los permisos, que serán de aplicación a partir del 19 de enero de 2026.

Ejes del acuerdo

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la mejora y ampliación de los permisos retribuidos, que quedan regulados "de forma detallada y con criterios claros", aseguran fuentes sindicales. Entre ellos, se establecen tres días por nacimiento o adopción para quienes no accedan a la prestación correspondiente, ampliables en caso de desplazamiento; y una lactancia acumulada de un mínimo de 15 días laborables. El convenio también amplía los permisos por hospitalización o enfermedad grave, así como los permisos por fallecimiento.

En materia de conciliación de la vida laboral y personal, el acuerdo regula un permiso específico para acudir al médico o acompañar a familiares de primer grado en situación de dependencia, "definiendo de manera precisa los criterios de dependencia, convivencia y exclusividad del permiso".

Respecto a los asuntos particulares, se establece un régimen transitorio diferenciado por zonas. En la zona norte y centro —incluidas Ondara y Alcoi— se fijan seis días, mientras que en la zona sur se acuerdan dos días en 2026 junto con una jornada semanal de 36,5 horas. El texto contempla una revisión en 2027 con el objetivo de alcanzar los seis días de asuntos propios, "siempre que las condiciones organizativas lo permitan".

El convenio reconoce también permisos específicos para exámenes, permitiendo ausentarse el día de la prueba en el caso de exámenes oficiales, ampliable al día anterior para estudios vinculados a los grupos profesionales del 1 al 5.

En cuanto a las excedencias, se refuerzan las garantías tanto en la excedencia forzosa —con reserva del puesto de trabajo y cómputo de antigüedad— como en la voluntaria, que podrá solicitarse entre cuatro meses y cinco años con un año de antigüedad previa. Asimismo, se regulan excedencias con reserva de puesto de hasta seis meses cada tres años y de hasta un año para el cuidado de familiares con enfermedad grave.

Otro de los avances destacados es la regulación detallada de la adaptación de jornada, conforme al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. El acuerdo establece un procedimiento completo que incluye solicitud motivada, un periodo de negociación de 15 días, la posible intervención de la representación sindical, la obligación de respuesta motivada por parte de la empresa, la reversibilidad de la medida y la vía judicial en caso de conflicto.

Retribuciones anuales

El texto incorpora además una nueva clasificación profesional homogénea para toda la empresa, estructurada en siete grupos profesionales con sus correspondientes retribuciones anuales para 2026. El sistema define funciones, formación requerida, competencias profesionales y puestos de referencia, e integra las categorías procedentes de las antiguas empresas concesionarias, garantizando en todo caso que no se vean perjudicados los derechos adquiridos.

De manera paralela, las organizaciones sindicales y Sitval han acordado una tabla salarial única, "un paso decisivo que acerca de forma muy significativa la equiparación completa de las condiciones de trabajo de toda la plantilla", dicen desde UGT.

"FICA UGT PV valora muy positivamente este acuerdo, que refuerza derechos, aporta seguridad jurídica y sienta las bases para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de un colectivo que lleva muchos años luchando por la equiparación total. Las próximas materias que se abordarán en la negociación colectiva serán la jornada de trabajo y los procesos de movilidad, con el objetivo de continuar profundizando en la igualdad y cohesión del conjunto de la plantilla", han dicho.