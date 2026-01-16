El suelo listo para construir solo da para 5.000 viviendas en la C. Valenciana

El nuevo suelo urbanizable listo para construir (finalista) solo da para 5.000 viviendas en la Comunitat Valenciana, según revela un informe de la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics. El estudio apunta que en la próxima década van a hacer falta 456.556 viviendas en Valencia, Alicante y Castellón. La C. Valenciana tiene suelo reservado para 815.529 inmuebles, el problema es que solo el 1 % del terreno es finalista, el 32 % está en fase de urbanización y el 67 % no está urbanizado y su desarrollo tarda de media en Valencia y Alicante entre 18 y 27 años.

El análisis de Atlas parte del hecho de que España ha experimentado una "tormenta perfecta" caracterizada por un crecimiento poblacional acelerado hasta alcanzar los 49,5 millones de habitantes en 2025 y la creación de 1,2 millones de nuevos hogares en el último lustro. Este dinamismo, especialmente acusado en la Comunitat Valenciana, es tres veces superior al del periodo anterior y contrasta con la escasa producción de vivienda.

El resultado es un déficit estructural en el país que roza las 680.000 viviendas al cierre de 2025 y que amenaza con cronificarse ante la proyección de 3,2 millones de hogares nuevos para 2037. En el caso de la C. Valenciana, CaixaBank prevé que la población en una década va a crecer en un millón de habitantes por la llegada de inmigrantes.

Viviendas en construcción en el PAI de Moreras. / GERMAN CABALLERO

Aunque sobre el papel la Comunitat Valenciana cuenta con una reserva teórica para 815.529 viviendas, la realidad operativa es radicalmente distinta. Menos del 1 % de ese potencial se encuentra en fase finalista (suelo en el que se puede llegar a construir ya) y más del 67 % corresponde a suelo sin urbanizar cuyos plazos de maduración superan sistemáticamente las dos décadas. Es decir, que los terrenos donde hay previstas 548.164 viviendas pueden tardar décadas en estar preparados.

Cuellos de botella

A este bloqueo se suman cuellos de botella físicos de calado. El análisis de la infraestructura cercana a bolsas de suelo residencial en Valencia revela que apenas un 7 % de las viviendas potenciales cuentan con acceso rápido a la red eléctrica (los promotores alertan de que algunos puntos no hay conexión disponible) y solo el 40 % dispone de conexiones de transporte adecuadas.

Según los responsables del análisis, para revertir la tendencia nacional y saldar el déficit habitacional para 2037, el sector necesitaría construir más de 230.000 viviendas anuales en todo el país. "Un hito que requiere repensar la gestión de suelo y las infraestructuras españolas", añaden.

Pacto de Estado

La Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI), que reúne a las principales consultoras inmobiliarias internacionales con presencia en España y que representan más del 90 % del mercado, demanda un Pacto de Estado por la Vivienda, un acuerdo duradero, transversal y desvinculado de los debates partidistas, que garantice la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la movilización conjunta de recursos públicos y privados para el impulso de la vivienda.

El informe precisa, como ejemplo, que en el año 2024 en la provincia de Valencia se formaron 12.476 hogares nuevos y solo se entregaron 3.434 viviendas (un déficit de 9.042 inmuebles). En el caso de Alicante el déficit es de 9.143 viviendas (15.057 hogares más y solo 5.914 viviendas entregadas) y en el de Castelló 1.286 (2.438 frente a 1.152). En el conjunto de la Comunitat Valenciana el déficit fue de 19.471 viviendas.

200.000 viviendas en una década

La consultora Atlas ha examinado el periodo entre 2014 y 2025 y ha comprobado que en esa década se ha generado un déficit de 68.000 viviendas en Valencia y de 50.000 en Alicante (no precisa los datos de Castellón). Con esas cifras y una previsión conservadora, los datos de la consultora revelan que en Valencia hacen falta en la próxima década unas 200.000 viviendas, lo que implica un ritmo de construcción de 20.000 pisos al año.