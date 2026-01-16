El tejido empresarial de la zona dana resurge en 2025

Un año después de la gran riada que anegó buena parte de la provincia de València, el tejido empresarial de la zona ha resurgido con mucho vigor pese a los destrozos que las aguas provocaron en tantos negocios, industrias y polígonos. Tan es así que las comarcas -y algunas de sus principales poblaciones- más afectadas por la dana del 24 de octubre de 2024 han registrado al cierre del pasado ejercicio algunos de los mayores incrementos en el tejido empresarial de la autonomía, según los datos que ayer hizo públicos el Institut Valencià d'Estadística (IVE).

El número total de mercantiles en la autonomía se situó el 31 de diciembre de 2025 en las 154.881, con un incremento del 1,5 % (2.275) respecto de 2024. La provincia de Valencia experimentó un crecimiento de 1.642, el mayor de la tres demarcaciones, lo que implica una subida del 2,1 %. Dentro de este territorio, la comarca con una mejor evolución (un 4,8 % de incremento) fue l'Horta Sud, la más damnificada por la tragedia de 2024. Fueron 599 más. También tuvieron un crecimiento internanual de relieve Utiel-Requena (un 3,8 %, que equivale a 47 nuevas firmas) y la Ribera Alta, con un 2,1 % y 118 empresas más. València, que también se vio perjudicada en su zona sur, incrementó sus mercantiles en 444, un 1,6 % más.

Evolución

Los datos del IVE también se detienen a analizar cuál fue la evolución de los municipios de la Comunitat Valenciana que tienen más empresas. De nuevo, en las posiciones primeras, por encima de la media autonómica, aparecen firmas damnificadas por la dana. En segundo lugar está Catarroja, tras Mislata, y en tercero, Torrent. También en la zona alta aparecen Alaquàs, Requena, Aldaia o València. Por debajo de la media figura Riba-roja. Ninguna de las damnificadas por la riada está entre la decena que vieron cómo se reducía en el último año su número de mercantiles.

Daños en un polígono afectado por la dana / Europa Press

La evolución de las empresas es simétrica a la de los autónomos, otro de los colectivos más perjudicados por la dana, que, además, contaban con un menor músculo financiero para renacer. La cuestión es que el número de estos empresarios en el conjunto de la Comunitat Valenciana aumentó el año pasado en 4.479, hasta alcanzar los 217.630. Entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025, el incremento fue de 1.194.

Por sectores de actividad, aumentaron en los servicios en 1.114 y en 265 en la construcción, pero descendieron en 83 en la industria y en 102 en la agricultura, las dos ramas más difíciles para resurgir por los mayores gastos de infraestructuras que comporta la primera y la necesidad de que pase tiempo para la recuperación de los campos de cultivo en el supuesto de la segunda. Es significativo el crecimiento que experimentan las autónomas (934) frente a los 260 de los hombres, aunque las primeras llegan a 82.751 y los segundos, a 134.879.

Dana

La comarca que registra un mayor incremento en el número de autónomos es l'Horta Sud, con una subida del 5,4 %, es decir 869 nuevos miembros de este colectivo. Después va el Camp de Morvedre (5 %) y en tercera posición, con un 3,6 %, la Ribera Alta (283), otra de las zonas más damnificadas por la riada. En València crecen en un 2,8 % (987) y en Utiel-Requena, un 1,7 % (36). Estos datos permitieron a la provincia de Valencia aumentar su número de autónomos en un 3 %, mientras que Alicante lo hizo en un 1,7 % y en Castelló el colectivo decreció en un 0,5 %.