Himasa incorpora la marca Changan a su grupo de automoción en Valencia

Changan Himasa , concesionario oficial de la marca Changan en Valencia, anuncia la apertura de su nuevo centro en Calle Silla nº10, Sedaví, Valencia, consolidando la presencia de Changan en España y ofreciendo a los clientes locales la posibilidad de acceder a vehículos eléctricos de última generación con total confianza y respaldo profesional. También llegarán vehículos híbridos enchufables dentro de muy poco tiempo al mercado español.

Deepal S05. / C. H.

Deepal S05: el primer modelo disponible en Changan Himasa

El Deepal S05 ya está disponible con entrega inmediata desde 29.280€, y los interesados pueden solicitar una prueba de conducción gratuita y sin compromiso. Este vehículo eléctrico combina seguridad, potencia y tecnología:

Precio desde 29.280€ (sin ayudas del Plan Auto).

(sin ayudas del Plan Auto). 5 estrellas Euro NCAP en seguridad.

en seguridad. Autonomía de 485 km y etiqueta 0 .

y . Potencia de 272 CV .

. Pantalla táctil central de 15,4” con flexión inteligente de 15º .

. Carga rápida del 30% al 80% en solo 15 minutos.

Con el Deepal S05, Changan Himasa ofrece a los clientes de la provincia de Valencia una experiencia de conducción eléctrica completa, respaldada por una marca consolidada y un concesionario con amplia experiencia.

Changan: innovación y liderazgo global

Changan Automobile es uno de los cuatro principales grupos automovilísticos de China, con décadas de experiencia en fabricación, investigación y desarrollo. La marca ha producido más de 10 millones de vehículos y cuenta con más de 16 millones de usuarios en todo el mundo.

Changan ha sido líder en investigación y desarrollo durante los últimos 10 años, con más de 11.000 profesionales de I+D en 16 países, incluyendo casi 500 expertos senior y 14 seleccionados en el Programa de Reclutamiento de Expertos Globales de China.

Colores disponibles del nuevo Changan Deepal S05. / C. H.

Sus centros de I+D están en Chongqing, Shanghai y Beijing (China); Turín (Italia); Yokohama (Japón); Nottingham (Reino Unido); Detroit y Silicon Valley (EE. UU.), asegurando que todos sus vehículos estén diseñados para 10 años de conducción o 260.000 km.

La marca ha desarrollado más de 100 tecnologías en conectividad, interacción y conducción inteligente y fue pionera en pruebas de conducción autónoma de larga distancia, completando en 2016 un recorrido de 2.000 km entre Chongqing y Beijing.

Changan Himasa: confianza y respaldo local en Valencia

Changan Himasa es el concesionario oficial de Changan en Valencia, forma parte integral de un conglomerado empresarial con más de siete décadas de experiencia en la industria automotriz. Surge en la década de 1950 y actualmente emplea a más de 500 profesionales distribuidos estratégicamente en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete.

Nuestro equipo garantiza que cada cliente reciba atención personalizada y respaldo profesional, ofreciendo:

Talleres formados en Valencia para asegurar reparaciones seguras y rápidas.

para asegurar reparaciones seguras y rápidas. Recambios entregados en 48 horas , gracias a nuestra logística europea.

, gracias a nuestra logística europea. Garantía líder de 7 años para vehículos y 8 años para la batería de alto voltaje .

para vehículos y . Asistencia en carretera incluida, para una movilidad tranquila y segura.

Changan Himasa es el concesionario oficial de Changan en Valencia / C. H.