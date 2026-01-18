Medio siglo de platos preparados: Del paté a los arroces

A veces, se renace de las cenizas. De ellas resurgió la empresa valenciana Gourmet, especializada en platos preparados, salchichas y patés. En 2017, un devastador incendio fortuito en una nave vecina a sus instalaciones en el polígono Fuente del Jarro, en la localidad valenciana de Paterna, cortó en seco la trayectoria de esta firma y la de otras seis colindantes. “Solo quedamos nosotros”, rememora el director general del grupo, Jaime Álvarez, casi una década después. En este lapso, la empresa se ha puesto de nuevo en pie, ha disparado su facturación y ha abierto nuevos nichos de negocio en la comida preparada, que en este 2026 va a extender al complejo mundo de los arroces.

La empresa fue fundada en 1975, cuando España empezó a salir del infierno del franquismo, por Joaquín Corell, un joven emprendedor de la época que dio en el clavo con una receta de paté artesano. Fue el origen de un negocio que creció poco a poco y que dio un salto de relevancia cuando adquirió la firma alicantina Picken, especializada en charcutería alemana y que regentaba una familia de esa procedencia. El nuevo dueño adaptó las salchichas al gusto español y se anotó otro triunfo.

Platos

Recuperada de la tragedia, que afectó a su entonces fábrica de derivados cárnicos, la firma abrió en 2021 junto a estas instalaciones una nueva planta para elaborar lo que se ha convertido en su gran apuesta de futuro: los platos preparados. En un principio, como cuenta Álvarez, se centraron en la pasta, como los canelones o las lasagnas. Luego incorporaron verduras, como las berenjenas rellenas. En 2025 ya produjeron 1,1 millones de kilos de estos productos. El reto para 2026 son los arroces, como ha quedado dicho. Que nadie espere una paella tradicional. Será un arroz con los ingredientes de la receta valenciana, es decir conejo, pollo, garrofó… También habrá una versión del arroz a banda y otra con curry.

La empresa tiene en la actualidad 141 trabajadores, de los cuales 6 trabajan en el departamento de I+D, incluidos nutricionistas y tres cocineros, que son, estos últimos, los que maquinan los nuevos platos, como también lo serán el secreto ibérico y las carrilleras. La firma facturó el año pasado por valor de 25 millones de euros y la previsión para este 2026 es crecer un 8 %, aproximadamente, y alcanzar en torno a los 27 millones.

Jaime Álvarez, junto a dos trabajadores en la sección de salchichas / Daniel Tortajada

Los platos preparados suponen un 30 % del negocio y se engloban dentro de la marca La Cuina, que tiene otra rama, la de los patés frescos, que representan un 25 % del total, crecen un 1 % y estan disponibles en paquetes de sabores como la trufa, la frambuesa, los higos o el maracuyá. Los mencionados en primer lugar son productos listos para comerlos tras 3-4 minutos en el microondas, sin conservantes y en envases que son reciclables en un 80 %, que registran un incremento de entre el 7 % y el 14 %. El 45 % restante corresponde a las salchichas y fiambres Picken, que han crecido en el último año en un 11 %.

Internacionalización

El incendio ya mencionado no solo afectó a las estructuras de la empresa, singularmente a su planta cárnica, sino que aletargó algunos de sus objetivos estratégicos, como la internacionalización. La compañía se encontraba en aquel 2017, como cuenta su director general, en los albores de su salida al exterior. Ahora lo ha vuelto a retomar. “Estamos haciendo alguna cosa en Francia”, apunta Jaime Álvarez.

A la espera de ver cómo evoluciona esa aventura, lo cierto es que el mercado propiamente dicho de Gourmet es el de toda España. Está presente en todos los canales, desde las grandes cadenas de distribución a la hostelería. La firma tiene productos, como las carrilleras, que están listos para calentar y comer. Es la venta directa al consumidor final a través de supermercados, pero también vende esos productos con formato adaptado especialmente para bares y restaurantes y el subsector del catering. La clave, afirma, es la calidad de los platos, una gama del sector de la alimentación que está creciendo por la falta de tiempo -o de ganas de disponer de su tiempo para cocinar- de los consumidores y el ahorro de trabajo que aporta a los restaurantes, sobre todo en productos de largas cocciones.

Futuro

El fundador del grupo Gourmet ya no está pilotando directamente la compañía, aunque es el propietario, junto a sus hijos, del 95 % de las acciones de esta firma familiar. El 5 % restante está en manos del director general. La empresa, como explica este último, está totalmente profesionalizada, de tal manera que la segunda generación forma parte de la dirección. Rubén Corell se ha hecho cargo de la dirección industrial y su hermana Davinia, de la dirección comercial. De cara al futuro inmediato, la firma se propone invertir en nuevas instalaciones de placas solares, que permitirán generar 500 kilovatios de energía y hasta 450 kilovatios por hora para la acumulación en baterías.