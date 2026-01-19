La ampliación del puerto de València activa la búsqueda de bases de contenedores

La construcción de la futura terminal norte del puerto de València, junto a los grandes desarrollos industriales como la gigafactoría de baterías eléctricas de PowerCo (Grupo Volkswagen) en Parc Sagunt, entre otros proyectos, está convirtiendo a diversos territorios próximos al área metropolitana de la capital del Túria en uno de los mercados más atractivos de España y del sur de Europa para la inversión inmobiliaria en suelos logísticos. De hecho, el fuerte crecimiento de los proyectos en construcción así lo certifica. Según los datos que maneja Triangle Real State, al cierre de 2025, los nuevos desarrollos en obras, promovidos sobre todo por fondos internacionales y firmas de inversión especializadas, suman una superficie total de 863.147 metros cuadrados en la Comunitat Valenciana, lo que supone un crecimiento del 44% en comparación con el año precedente.

Los proyectos del sector inmobiliario en el ámbito de la logística se fijan sobre todo en la ampliación del recinto del Grao, que activa la búsqueda de bases de contenedores en su 'hinterland'. Mientras tanto, la UTE construye la citada terminal norte del emplazamiento marítimo -Acciona, Jan de Nul y Grupo Bertolín- tras la adjudicación de las obras del muelle por unos 600 millones de euros, cuya inversión total del proyecto (incluyendo la concesión de la terminal a la multinacional TiL-MSC) supera los 1.100 millones de euros. Esta inyección de capital abarca la construcción de un muelle de 1.970 metros, una terminal de contenedores de 137 hectáreas y una nueva terminal ferroviaria, con el objetivo de que sea totalmente electrificada y con capacidad para albergar hasta cinco millones de contenedores.

Bases próximas al recinto

El puerto de València cuenta con tres terminales de contenedores (APM-Maersk, MSC y CSP Iberian Valencia-Cosco) que mueven un total de 5,5 millones de unidades, lo que requiere también grandes áreas en zonas metropolitanas para servicios logísticos, sobre todo contenedores vacíos. En la actualidad, estos servicios son operados por empresas como Docks Logistics, Intercontainer, Recomar, Setemar, Spain Container Depot (SCD) y Trans-Base Soler (TBS), entre otras.

El presidente de Triangle Real Estate Management, Baldemar Asensio, reconoce que la presencia de empresas punteras en el sector logístico en la Comunitat Valenciana tiene que ver con el "impulso que está habiendo en el desarrollo de plataformas de distribución de mercancías en enclaves estratégicos para zonas industriales". Además, reconoce que el desarrollo de estos suelos requiere "el apoyo de las administraciones públicas" para dar facilidades a proyectos de inversión que van a generar riqueza y empleo.

Recinto de contenedores en APM Valencia Terminal, en una imagen reciente. / M.A. Montesinos

Más allá de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València se han activado inversiones y se han superado pasos administrativos cruciales, con la previsión de que la nueva terminal esté operativa, en su primera fase, a partir de 2028. "Esta gigantesca infraestructura portuaria requiere de plataformas logísticas en Valencia y su área metropolitana, uno de los principales polos logísticos de la península ibérica, junto a Madrid y Barcelona", reconoce el responsable de Triangle REM.

Según el Estudio de Mercado Inmologístico elaborado por el equipo de Triangle Real Estate Management, los proyectos “a riesgo” se encuentran localizados principalmente en el eje central (circuito de Cheste, Loriguilla, Quart de Poblet) y en otras zonas como el eje sur (Silla, Polígono Industrial Codonyers de Picassent) y en la Pista de Ademuz (Bétera).