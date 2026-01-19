La CIAF analizará en laboratorio los carriles del lugar del accidente de Adamuz y la rodadura del tren Iryo

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta que "será necesario analizar en laboratorio los carriles del lugar del accidente y en taller la rodadura del tren Iryo" descarrilado este domingo en Adamuz (Córdoba), según un comunicado del Ministerio de Transportes.

La CIAF movilizó este domingo un equipo formado por el secretario de la Comisión y dos técnicos investigadores, que salieron de sus oficinas de Madrid hacia las 22h del mismo día, llegando al lugar del accidente hacia las 1:30 de la madrugada. El equipo de la CIAF inspeccionó el punto donde se inició el descarrilamiento, la infraestructura de carriles, traviesas y plataforma en ese punto y los daños producidos.

El órgano explica, además, que se van a extraer los datos de los registradores jurídicos embarcados de ambos trenes. La CIAF ha mantenido este lunes una reunión con la policía judicial, criminalística de la Guardia Civil, la jueza de guardia, Adif, Adif AV, Renfe e Iryo, para coordinar la extracción y custodia de estos elementos, que se llevará a cabo en las próximas 48 horas. El material será trasladado provisionalmente a dependencias adscritas a la CIAF en Madrid, de cara a ser trasladadas en breve a un laboratorio competente.

Por otra parte, se ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso. Además, se van a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto, tarea para la que se van a movilizar, en las próximas 24 horas, otros dos investigadores de la CIAF en Madrid.

La CIAF está en este momento en fase de recogida de información in situ y recopilación de documentación y datos de los distintos registros. En las siguientes fases de la investigación se prevé realizar análisis de laboratorio sobre el material, y en función de cómo avance la investigación se realizarán otras actuaciones según sea necesario (como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante, etc). Por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas.

Según establece la normativa, la CIAF dispone en principio de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación. La CIAF ha publicado en su página web la ficha de inicio de investigación, con los datos básicos del suceso y el formulario de contacto para que las personas afectadas y las partes interesadas en este suceso puedan ser informadas del avance de la investigación.