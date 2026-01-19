El paro de los pescadores comienza a dejar los mercados sin pescado fresco de playa

Los mercados municipales y pescaderías de la Comunitat Valenciana comienzan a sufrir la falta de pescados frescos de playa. Convocados por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), una representación de la flota valenciana -que está sin faenar- con numerosos pescadores de Alicante, Castellón y Valencia se ha dirigido a Madrid para participar en una concentración frente a la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), coincidiendo con una reunión con el sector para tratar el contestado reglamento comunitario.

Con este paro, se adhieren a la movilización de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que prevé paralizar todos los puertos de España ante el nuevo reglamento que obliga a los barcos a emitir un preaviso de cuatro horas antes de faenar y a notificar una estimación precisa de capturas y peso antes de llegar a puerto. La protesta por las nuevas medidas de control impuestas por la Comisión Europea son consideradas como "inasumibles" y amenazan la supervivencia de la actividad, según el sector pesquero.

Las cofradías valencianas rechazan dicho reglamento por obligaciones polémicas como la de comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y la obligatoriedad del registro de las capturas desde el denominado "kilo cero", mientras navega el barco, unas exigencias que consideran "inviables". Así lo ha expresado en declaraciones a Efe desde el tren que le lleva a Madrid para participar en la reunión en la sede del ministerio, el patrón mayor de la cofradía de Torrevieja y presidente de la Federación de Cofradías de Alicante, Pedro Carmona, quien ha señalado que, como protesta, toda la flota de Alicante, Castellón y Valencia se ha quedado amarrada en los puertos.

Puesto de venta en el mercado de l'Algirós, en una imagen de este lunes. / F. Calabuig

Las cofradías valencianas capturan una gran variedad de pescados y mariscos de playa y fondos cercanos, destacando especies como salmonetes, doradas, lubinas, sargos, boquerones, sardinas, lenguados, rapes, meros, gallinetas, caballas, lechas, tellinas, galeras, langostinos, sepias y pintarrojas, utilizando artes como la pesca de arrastre y artes menores, con épocas de pesca específicas para algunas especies como la sardina o el salmonete.

Mercavalencia, plataforma mayorista pública gestionada por el Ayuntamiento, cuenta con un área de pescadería. Los lunes permance cerrada al ser posterior al domingo. No hay suministros de pescado fresco. A partir de este martes se producirán problemas de suministros por la paralización de las flotas pesqueras, según fuentes del sector. Donde sí se nota la falta de pescado fresco de playa es en mercados municipales, como El Cabanyal -con sus puestos sin productos para este martes-, así como en el Central o el d'Algirós.

Consumidores

Según Paco Rodríguez, secretario general de la UCE-Comunitat Valenciana, "cualquier incidiencia en el consumo de productos básicos en la cesta de la compra, sobre todo cuando hablamos de dietas mediterráneas, sanas y muy saludables, es una mala noticia para los consumidores". El dirigente de esta asociación de consumidores en la Comunitat Valenciana lamenta el "estricto control que quiere ejercer la Unión Europea" sobre los pescadores de un sector tradicional "que no puede someterse a la burocracia" del Ejecutivo comunitario. "La falta de pescado fresco de playa puede ser un problema para muchas personas y, como asociación de consumidores, nos gustaría que vuelva la normalidad a las paradas de los mercados", agrega Rodríguez.

Flota pesquera del puerto de València, amarrada este lunes en los muelles. / F. Calabuig

Continuidad del paro

La convocatoria de huelga se produce apenas un mes después de que el Consejo de Ministros de Pesca de la UE anunciara un tope de 143 días de faena para la flota de arrastre del Mediterráneo en 2026 -manteniendo la cifra de 2025-, una de las reivindicaciones que perseguía el sector pesquero español. La continuidad de las movilizaciones dependerá de la reunión prevista para este lunes con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha dejado en manos de las cofradías si mantienen o no sus paros de actividad en función de las conclusiones del encuentro.