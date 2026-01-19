Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE

Los trabajadores de Ford que cobraron el pasado año por partida doble las ayudas públicas al estar implicados en el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) deberán devolver el importe extra a lo largo de las próximas cuatro nóminas como máximo, es decir, las de enero, febrero, marzo y abril.

Según ha podido saber este diario, algunos trabajadores de Ford Almussafes llegaron a cobrar más de 4.000 euros en concepto de estas ayudas. La medida de repartir estas devoluciones en varios plazos resulta de la intención de que los trabajadores no se encuentren con nóminas en negativo si el reintegro fuera de una sola vez.

Según ha informado el sindicato UGT en la planta de Almussafes tras una reunión de la comisión mixta de seguimiento del ERTE, "el departamento de nóminas descontará las cantidades adelantadas por este concepto".

Así, en función de la cuantía total de cada caso, "este proceso se efectuará entre las nóminas de enero hasta abril como fecha tope", explican desde UGT.

El sindicato añade que los casos de trabajadores que no han cobrado las ayudas de la Generalitat, "se efectuará un seguimiento de cada una de ellas hasta su resolución definitiva".

Como ya publicó este diario, parte de la plantilla de Ford Almussafes cobró cantidades de estos salarios dos veces: de la Generalitat y de la propia empresa automovilística. Esta anomalía y falta de coordinación fue detectada en la comisión mixta de seguimiento del ERTE de Ford España, de la que forman parte directivos de la empresa y de la sección sindical de UGT.

En este encuentro, la compañía informó a primeros de este año que había tenido constancia del pago por parte de la Generalitat Valenciana en los últimos días de diciembre de los complementos del ERTE RED correspondiente al período de tiempo comprendido entre el día 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2025. Con todo, "estas cantidades habían sido previamente adelantadas por la empresa a todas las personas trabajadoras, por lo que corresponde ahora su regularización".

Entonces, UGT pidió que la devolución de las cantidades de más cobradas pudieran ser devueltas en varios lazos, algo que finalmente será así.

Prórroga del ERTE a espera del modelo híbrido

El pasado mes de diciembre, Ford anunció la prórroga de seis meses más el ERTE Red de la factoría de Almussafes, que engloba a 4.152 empleados. Entre las condiciones acordadas entre empresa y sindicatos está que la plantilla afectada cobre el 90 % del salario, así como el 100 % de los complementos.

El mecanismo RED, aprobado en diciembre de 2024, tiene como objetivo mantener el empleo de la fábrica hasta que produzca un nuevo vehículo multienergía, lo que inicialmente está previsto para 2027. El expediente implica así un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.

Ford cerró 2025 como el peor año desde que se instaló en valencia hace 50 años, con 98.500 vehículos fabricados, una sustancial caída (de alrededor del 18 %) respecto a los 120.000 de 2024, una tendencia a la baja que se espera también para 2026, cuando las previsiones estiman 90.000 vehículos (-8,6 %).

La planta valenciana del fabricante estadounidense está a la espera de que se le asigne la fabricación de un nuevo modelo híbrido, que debería llegar en 2027. Desde UGT aún se muestran cautos al respecto ante la "falta de concreción" y esperan una reunión próximamente con representantes de Ford Europa para aclarar el futuro de la plantilla valenciana.