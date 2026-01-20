Miles de agricultores exigen a la Eurocámara que lleve Mercosur al Tribunal de Justicia

Miles de agricultores de la Unión Europea, principalmente de Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España, entre estos de AVA-Asaja, se han concentrado este martes cerca de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para presionar a los eurodiputados la víspera de su voto para llevar el acuerdo comercial con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Tres días después de la firma de este acuerdo en Paraguay, los agricultores europeos respondieron así a la convocatoria del principal sindicato agrícola francés, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA), que el pasado día 18 mostró su rechazo al pacto con Mercosur en lugares simbólicos de París con más de 300 tractores.

La FNSEA espera poder movilizar este martes hasta setecientos tractores y 4.000 manifestantes en Estrasburgo, según el presidente del principal sindicato agrícola francés, Arnaud Rousseau, según informa Efe.

Representantes de AVA-Asaja se suman a la protesta / Levante-EMV

El sector agrario valenciano exige al Consell ayudas y más controles a las importaciones de Mercosur. Organizaciones agrarias como AVA-Asaja y Unió Llauradora y cooperativas se reunieron con el presidente de la Generalitat, Juanma Pérez Llorca en vísperas de que la UE firmara el acuerdo comercial que perjudica a cítricos, zumos, arroz, aceite de oliva y sector del vacuno

Unió Llauradora

La Unió Llauradora i Ramadera ha pedido, a través de una carta formal dirigida a los europarlamentarios españoles y valencianos, que voten este miércoles a favor de la remisión del acuerdo UE–Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es cuando se lleva el tema al Parlamento Europeo.

La organización agraria que lidera Carles Peris. quien ha recordado en repetidas ocasiones que todavía hay margen para frenar el acuerdo UE-Mercosur, cree que el pedido de dictamen al TJUE sirve para ganar tiempo, clarificar el marco jurídico y evitar decisiones irreversibles. La organización señala que ello ayudaría a proteger a la agricultura valenciana, reforzar el papel del Parlamento Europeo y garantizar que cualquier decisión futura se adopte con plena seguridad jurídica. En este sentido, destaca que el acuerdo UE- Mercosur se está viviendo con una gran incertidumbre por la particularidad de su proceso. La posible aplicación provisional del pilar comercial del acuerdo, como consecuencia de su división en dos instrumentos jurídicos distintos, dejaría a la agricultura de la Comunitat Valenciana expuesta a efectos económicos potencialmente irreversibles antes incluso de que el Parlamento Europeo se haya pronunciado sobre el consentimiento y sin control por parte de los Parlamentos nacionales.

Protestas de agricultores europeos en Estrarburgo, en la sede del Parlamento de la UE. / YOAN VALAT/EFE/EPA

El sindicalista consideró que el pacto con Mercosur "no puede ser tratado como un acuerdo comercial más" e incidió en los riesgos legales, falta de reciprocidad y la presión sobre los precios que ese acuerdo supone para los agricultores franceses y europeos.

Votación del Europarlamento

Está previsto que mañana, miércoles, los eurodiputados voten sobre una posible remisión del texto del acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que examine la compatibilidad del acuerdo con los tratados europeos e intentar forzar su modificación si el dictamen del tribunal fuese desfavorable. Además de su malestar por el Mercosur, los manifestantes, apoyados por Copa-Cogeca, la principal organización agrícola europea, protestan por la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el nuevo proyecto presupuestario plurianual y exigen medidas de simplificación.