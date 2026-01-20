Cerca de un 40 % de las ITV de Valencia tiene listas de espera de más de un mes

Pasar la ITV en la provincia de Valencia se puede convertir en algunos casos y localidades en una misión casi imposible. Al menos, en unos plazos razonables. Es lo que ocurre, por ejemplo, en las estaciones de Massalfassar, Xàtiva y Sagunt. Otras, como Catarroja y Ontinyent, también soportan cuellos de botella a tener en cuenta a la hora de pedir cita.

Como cita obligada anual para poder circular con el vehículo por las carreteras españolas, la página web de Sitval -la empresa pública valenciana encargada de gestionar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos- actualiza en tiempo real la situación de las estaciones para poder pedir cita previa. De los 13 puntos técnicos de la provincia, tres de ellos muestran, a fecha de este lunes, una lista de espera de más de 45 días -en color rojo- (Massalfassar, Sagunt y Xàtiva) y dos una etiqueta naranja que supone demoras de entre 30 y 45 días. Finalmente, las que lucen el 'semáforo' verde cuentan con una espera menor de 30 días.

Massalfassar, la más colapsada

Estas cifras revelan que los conductores se enfrentan a más del 38 % de las ITV valencianas con problemas para reservar cita a corto plazo. El caso de Massalfassar es el más llamativo, ya que no tiene fechas ni para enero, febrero o marzo. El mes de abril aún ni siquiera está disponible para solicitar la revisión. Tras Massalfassar, la estación más colapsada es Xàtiva, que no permite pedir cita hasta la segunda semana de marzo, al igual que la de Sagunt.

La web de Sitval muestra también las estaciones cuya disponibilidad oscila entre los 30 y 45 días. En Catarroja, por ejemplo, no habría cita hasta el 20 de febrero. Peor situación es la de Ontinyent, donde habría que esperar hasta el 2 de marzo. No obstante, hay que tener en cuenta que la disponibilidad está sujeta a posibles anulaciones de última hora por lo que los huecos libres pueden variar en cuestión de días u horas.

Y aunque la etiqueta verde pueda dar a entender que la disponibilidad es inmediata, lo cierto es que algunas estaciones en esta categoría, como las de Campanar o Riba-roja, no contaban este lunes con cita libre hasta el próximo 16 de febrero.

Para conseguir una cita previa (aunque algunas estaciones atienden también sin ella), los conductores deben visitar la web de Sitval y elegir la opción de vehículo. Una vez seleccionado, la página muestra la disponibilidad de fecha y hora para después rellenar un formulario con datos personales y matrícula y procedimiento al pago.

Falta de personal

Según explica a Levante-EMV Pep Cloquell, de Acción Sindical FSC CC OO-PV, estos "cuellos de botella responden siempre a la falta de personal", sobre todo cuando las estaciones cuentan con personal de vacaciones o de baja. De ahí, añade, que el sindicato inste a "avanzar lo más pronto posible para que la empresa pueda sacar la oferta pública de empleo".

Cloquell ha recordado que esa convocatoria cubriría 73 plazas, que podrían contar con personal temporal hasta la adjudicación definitiva (y así aliviar carga de trabajo y por tanto listas de espera), pero para que se dé esa situación el proceso debe estar convocado.

Así, el representante de CC OO espera que la convocatoria se haga efectiva "lo antes posible", por lo que "nos gustaría que fuera antes de abril", dice Cloquell. Además, Cloquell considera insuficiente las 73 plazas a convocar. "Necesitaríamos 150 puestos", asegura.

La pasada semana sindicatos y empresas llegaron a un acuerdo para el convenio colectivo, que contempla mejoras en los permisos, en materia de conciliación y excedencias, así como una tabla salarial única, entre otros aspectos. Para los sindicatos se trata de "un avance sustancial en los derechos laborales y en la homogeneización de las condiciones de trabajo de la plantilla". El texto, aseguraron, es "fruto de un proceso de negociación intenso y constructivo".