Coca-Cola celebra el patrón de los periodistas en Levante-EMV

La compañía de bebidas Coca-Cola, con una fábrica embotelladora en Quart de Poblet, ha acudido hasta el edificio de Levante-EMV para la celebración del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales (que es el próximo sábado, día 24 de enero). Coca-Cola lleva más de 65 años produciendo bebidas en la Comunitat Valenciana. "Desde su planta valenciana y con el apoyo de sus oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio valenciano, donde no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad”, ha explicado Fernando Álvarez, jefe de Comunicación y Asuntos Públicos en la Comunitat Valenciana. Coca-Cola ha lanzado nuevas bebidas, incluyendo opciones alcohólicas como Jack Daniel's & Coca-Cola, bebidas funcionales como Bodyarmor Lyte (hidratación) y Simply Pop (prebióticos), y ediciones limitadas como la Coca-Cola 3000 (futurista) y sabores temporales como Coca-Cola Zero Lima.

Coca-Cola Europacific Partners ha invertido 60 millones en la fábrica y almacén de Quart de Poblet desde 2019. La multinacional ha aumentado su impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana y continúa consolidándose como un motor para la economía y el empleo de la autonomía. Así lo demuestran los resultados del estudio de impacto socioeconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen, según los cuales la actividad local de Coca-Cola generó 692 millones de euros de valor añadido en la economía valenciana, equivalente al 0,47% del PIB regional. De esta cifra, 58 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado, y los 634 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.