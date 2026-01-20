El comercio exterior valenciano con Estados Unidos resiste pese a los aranceles de Trump

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Estados Unidos han mostrado cierta resistencia en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas valencianas al mercado estadounidense cayeron un 8 % interanual, hasta situarse en 2.384 millones de euros. Un descenso contenido si se tiene en cuenta el impacto de la política arancelaria impulsada por Donald Trump, que ha ido condicionando los flujos comerciales entre Europa y la primera economía mundial.

En paralelo, -según revela el informe mensual de comercio exterior de la Comunitat Valenciana dado a conocer este martes por la Dirección Territorial de Comercio en Valencia - las importaciones procedentes de Estados Unidos también retrocedieron. En el mismo periodo, las compras de productos estadounidenses por parte de la Comunitat Valenciana descendieron un 8,8 %, hasta alcanzar los 1.546 millones de euros. Esta evolución refleja tanto el enfriamiento de la demanda como los ajustes de las empresas ante unos costes comerciales más elevados y un entorno de mayor incertidumbre.

Como resultado, el saldo comercial de la Comunitat Valenciana con Estados Unidos se mantuvo en positivo, aunque con una ligera reducción respecto al ejercicio anterior. En 2025, el superávit se situó en 837 millones de euros, frente a los 895 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Un diferencial que confirma que, pese a los aranceles y las fricciones de la era Trump, el tejido exportador valenciano sigue encontrando en Estados Unidos un mercado relativamente sólido.

Principal mercado, la zona Euro

El informe señala que la zona Euro sigue siendo el principal mercado para las empresas valencianas, con un 51,4 % del total y más de 17.622 millones de euros. Las importaciones supusieron 11.959 millones, lo que se traduce en un saldo positivo para la Comunitat valenciana de 5.854 millones de euros. Francia, Alemania e Italia fueron los principales países a los que exportaron las empresas valencianas.

Por sectores, alimentación, bebidas y tabaco es el que mayor volumen de ventas repercute a las empresas valencianas con 8.522 millones de euros, un 8,5 % más que en el periodo enero-noviembre de 2024 y un superávit de 2.768 millones frente a las importaciones. Frutas y hortalizas supusieron la mayor ganancia con un saldo positivo de 3.574 millones. Por contra, los productos pesqueros supusieron una pérdida de 551 millones.

Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / Fred Guerdin/EU Commission

Le siguen las exportaciones valencianas de bienes de equipo, que contabilizaron 5.320 millones de euros, con un incremento del 5,6 interanual. No obstante, las importaciones en esta área fueron superiores con 6.981 millones de euros.

Mientras, la semimanufacturas no químicas produjeron en este periodo un superávit de 1.865 millones para las empresas valencianas que vendieron productos por valor de 5.002 millones frente a compras por 3.137 millones. La venta de productos cerámicos (3.232 millones) fue la que más aportó a este conjunto.

En conjunto, el ascenso de las exportaciones de la Comunitat Valenciana entre enero y noviembre ha situado las ventas al exterior en los primeros once meses del año en 34.305,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,6 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, la Comunitat Valenciana concentra el 9,6 % de las exportaciones españolas en este periodo.

Por provincias, Valencia ha exportado productos por valor de 19.205 millones de euros, con un ascenso del 1,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior, Castelló cifra sus exportaciones en 8.298 millones, con un descenso del 1,6 %, mientras Alicante exporta producto por valor de 6.801 millones de euros, con un aumento del 5,4 %.