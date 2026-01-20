La compraventa de fincas rústicas se dispara un 15% en la C. Valenciana ante la falta de relevo generacional

El mercado inmobiliario, más allá de las viviendas, también se mueve en el campo. La compraventa de fincas rústicas se aceleró en noviembre de 2025 en un contexto de debate sobre el acceso a la tierra. Las transmisiones por compraventa crecen respecto a noviembre de 2024 y refuerzan el pulso del mercado rural, sobre todo en la Comunitat Valenciana, donde se produjeron 1.811 transacciones, lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior, según constata un informe de la consultora Cocampo, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En noviembre de 2025 se inscribieron en los registros de la propiedad 38.352 fincas rústicas, de las cuales 14.057 correspondieron a operaciones de compraventa. Esta cifra supone un 4,2% más que en el mismo mes del año anterior y un 6,1% menos respecto a octubre, que fue uno de los mejores meses del año. Estos datos provisionales, pertenecientes a la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) publicada por el INE, muestran un mejor comportamiento interanual de la compraventa en noviembre y confirman que el mercado rústico mantiene actividad pese a la incertidumbre económica y política que rodea al sector agrario.

Momento especial

Desde Cocampo subrayan que este repunte se produce en un momento de especial atención sobre el futuro del campo español, tras el reciente anuncio gubernamental de movilizar 17.000 fincas rústicas públicas —procedentes de patrimonio público agrario y forestal— para facilitar el acceso a jóvenes agricultores, y ante las protestas previstas del sector agrario en las próximas semanas por el aumento de costes de producción, la presión regulatoria y la revisión de determinadas políticas de la PAC.

Compraventa por autonomías. Noviembre de 2025 / Levante-EMV

“Los datos de noviembre evidencian que existe demanda real de tierra, tanto para usos productivos como recreativos. El debate actual sobre el acceso al suelo rústico y el relevo generacional cobra más sentido cuando se observa que el mercado sigue activo y que las transmisiones, especialmente por herencia, continúan siendo muy relevantes”, señala Regino Coca, CEO y fundador de Cocampo. Además de por compraventa, las fincas rústicas se transmitieron durante el mes por otros títulos de adquisición: por herencia (14.553 operaciones), por donación (1.257), por permuta (173) y por otros tipos de transmisiones (8.312).

Por autonomías

Castilla y León fue la comunidad autónoma con el mayor número de operaciones de compraventa de fincas rústicas, con 2.339 transacciones. Le siguieron Andalucía (1.985), la Comunitat Valenciana (las citadas 1.811) y Castilla-La Mancha (1.738), que concentraron el 56 % de la actividad nacional. Por el contrario, Madrid (175 operaciones), Navarra (238), La Rioja (283) y el País Vasco (298) fueron las regiones con menor actividad. En términos interanuales, la compraventa de fincas rústicas aumentó en 12 comunidades. Los mayores incrementos tuvieron lugar en Cantabria (+58,2%). Las adquisiciones descendieron en cinco zonas geográficas, destacando Aragón (-21,3%).

Explotación de viñedos en la comarca Utiel-Requena, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Las transmisiones por herencia alcanzaron 14.553 operaciones en noviembre, lo que supone una disminución del -3,3% respecto al mismo mes de 2024. En los últimos años, las herencias de fincas rústicas han mostrado una tendencia estructural al alza, en línea con el envejecimiento de los titulares de explotaciones agrarias —más del 41% tiene 65 años o más, según el MAPA— y con la progresiva fragmentación de la propiedad. En términos regionales, Castilla y León lideró el número de operaciones hereditarias con 2.748 transmisiones, seguida de Andalucía (1.938), Castilla-La Mancha (1.549) y Galicia (1.308). Las comunidades con menor actividad fueron Madrid (112), La Rioja (173) y Canarias (184).

Más allá de las cifras mensuales, desde Cocampo destacan que los datos de noviembre se insertan en un debate más amplio sobre el futuro del suelo rústico en España: La movilización de 17.000 fincas públicas apunta a una estrategia para mejorar el acceso de jóvenes agricultores en un país donde el relevo generacional sigue siendo uno de los principales retos del sector.