Madrid, Barcelona y Valencia lideran la concentración de sedes de empresas de más de 1.000 empleados

Madrid (454), Barcelona (157) y Valencia (49) lideran la concentración de sedes de empresas de más de 1.000 empleados, según se desprende de la radiografía empresarial llevada a cabo por Tinsa. Los otros territorios de la Comunitat figuran bastante más lejos, con Alicante con 14 y Castellón con solo 3. En el caso de la provincia valenciana, son tres las empresas que el informe destaca como las primeras, una lista encabezada por Mercadona y seguida por Ford y Consum.

Solo las provincias madrileña y barcelonesa se sitúan en el nivel de concentración 'muy alta' con más de 50, siendo los dos polos empresariales principales del país. Madrid se constituye como un gran núcleo en el centro peninsular, alzándose como principal concentrador de sedes. Barcelona, de su lado, se presenta como un segundo gran foco en el noreste, con la provincia como gran capital empresarial del arco mediterráneo.

De hecho, el estudio señala que estos territorios funcionan como centros de gravedad del tejido corporativo español, ya que aglutinan sedes de grandes corporaciones nacionales e internacionales y concentran servicios avanzados (finanzas, consultoría, tecnología, jurídico), al tiempo que atraen talento de todo el país y del exterior.

Segundas potencias

Por otra parte, se encuentra lo que Tinsa denomina como 'La España de las segundas potencias', tratándose de capitales regionales y ejes económicos como Bizkaia y A Coruña, que destacan en la ratio de 'Top empresas por cada 100.000 habitantes', que incluso superan a Barcelona. El 'top 5' de este ranking lo lidera de nuevo Madrid con 6,61 grandes empresas por cada 100.000 habitantes, seguida de A Coruña (3,1), Bizkaia (3,03), Barcelona (2,68) y Zaragoza (2,43). Valencia figura en décima posición con 1,85 .

En las provincias con entre 15 y 49 sedes aparecen varias capitales autonómicas y provincias costeras con gran peso industrial, logístico o turístico, como Bizkaia y A Coruña, con 35 cada una, o Sevilla, con 33. En estos territorios, el análisis señala que surgen corredores económicos y que la gran empresa juega un "papel doble".

Las que menos

El primero es de 'Ancla económica local' al sostener empleo cualificado, cadenas de suministro y servicios profesionales, y el segundo, de 'Conectora global' porque vincula territorios periféricos con mercados y decisiones que a menudo se toman en otras provincias.

Consum ocupa la tercera posición, tras Mercadona y Ford / Levante-EMV

"Son territorios que no lideran el volumen absoluto de sedes, pero sí actúan como segundas potencias", explican desde Tinsa, que subraya que estas equilibran el mapa corporativo, impulsan innovación sectorial y sostienen nodos clave de cadenas de valor como automoción, energía, turismo o agroindustria. Sin embargo, la tabla muestra que la mayoría de las provincias se sitúan en niveles de concentración muy baja (1-5 sedes) o directamente nula, como es el caso de Ciudad Real o Badajoz.

Vacíos

"Esta distribución genera una 'España de grandes vacíos empresariales' con varias implicaciones", comentan, detallando que provoca la existencia de menos centros de decisión local o menos empleo directivo y especializado, ya que la falta de servicios centrales reduce la presencia de perfiles de alta cualificación.

Dichos factores limitan la atracción y retención de talento y, a la larga, condicionan el dinamismo demográfico. Asimismo, esta condición refleja menor capacidad de influencia, con lo que la voz económica del territorio pesa menos en los grandes foros empresariales, financieros o regulatorios.

"No solo importa qué se decide, sino desde dónde se decide", ha subrayado Tinsa en un comunicado, añadiendo que no significa que estas provincias no tengan tejido empresarial, ya que muchas cuentan con pequeñas y medianas empresas robustas, cooperativas, clústeres sectoriales o plantas industriales relevantes, sino que no concentran sedes de gran tamaño, y eso marca una diferencia estructural en términos de poder corporativo.En este sentido, el texto recalca por qué esta concentración importa, ya que la concentración de sedes de grandes empresas no es solo una curiosidad cartográfica.

"Tiene consecuencias tangibles como en la competitividad territorial, ya que las provincias con alta presencia de sedes atraen más inversión en servicios avanzados, ofrecen más oportunidades laborales de alto valor añadido y tienden a desarrollar ecosistemas de innovación más densos ('startups', proveedores tecnológicos, 'hubs sectoriales')", afirma Tinsa.