Los pescadores valencianos aceptan "a medias" el pacto del Gobierno y suspenden paros hasta el día 28

El Gobierno central y el sector pesquero han sellado un pacto para flexibilizar la aplicación del reglamento comunitario de control de la pesca, que ha causado este lunes una ola de protestas de los pescadores, quienes han desconvocado finalmente los paros, aunque en el caso de la Comunitat Valenciana se han desconvocado "a medias", a la espera de que el Gobierno lo presente en Bruselas el próximo día 28 de enero y sea ratificado en el Consejo de Ministro de Agricultura de la UE.

Los buques pesqueros de la Comunitat Valenciana no han salido hoy a faenar, "pero por el mal tiempo", aseguran desde la cofradía de pescadores de Cullera. Mientras tanto, la Cofradía de Pescadores de Vila Joiosa ha valorado los acuerdos alcanzados en la reunión celebrada el pasado lunes en la Secretaría General de Pesca, entre representantes del sector y la Administración, tras la paralización de la actividad pesquera y la concentración del sector en Madrid.

Desde esta cofradía alicantina se considera que el resultado de la reunión deja una sensación claramente agridulce. Si bien se han introducido algunos ajustes en la aplicación del Reglamento europeo de control de la pesca, la seguridad a bordo, que es la principal preocupación del sector, sigue sin ser abordada de manera efectiva.

Registro de capturas

Entre las medidas acordadas, se ha establecido que la notificación previa de llegada a puerto deja de exigirse con carácter general con dos horas y media de antelación. A partir de ahora, la notificación podrá realizarse cuando el buque ponga rumbo a puerto, tras efectuar el último lance, sin un plazo fijo previo.

Asimismo, en relación con el registro de capturas, se mantiene la obligación de anotar todas las especies capturadas y que estas coincidan con las posteriormente descargadas en puerto, si bien no se sancionarán las discrepancias en los kilos declarados, siempre que la declaración de desembarque sea correcta. La Secretaría General de Pesca adoptará una resolución urgente y dará instrucciones a los servicios de inspección para evitar sanciones por errores de estimación, especialmente en capturas inferiores a 50 kilos por especie.

Puesto de una pescadería en el mercado de Algirós en València, el pasado lunes. / Francisco Calabuig

No obstante, el patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa, Miguel Felipe Solbes Amor, advierte de que los acuerdos alcanzados no dan respuesta al problema más grave que afronta el sector. “La sensación al finalizar la reunión es agridulce. Se han conseguido algunos cambios, pero el tema más importante, que es la seguridad a bordo, sigue sin tenerse en cuenta”, ha señalado.

Pocos suministros