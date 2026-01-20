La demanda del alquiler en el área metropolitana llega a triplicar la de València

La demanda del alquiler en el área metropolitana llega a triplicar a la de València. Benetússer, Alfafar, Alaquàs, Quart de Poblet y Aldaia son los municipios más demandados. La situación se debe a la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana porque ofrecen alquileres más bajos.

El municipio que despierta más interés es Benetússer. La población (que está comunicada con el Cap i Casal con tren de cercanías) tiene una demanda relativa (interesados en función de la población) que triplica a la de València, según revela un análisis de la plataforma inmobiliaria Idealista. En concreto, la demanda de inmuebles en Benetússer es un 326 % superior.

La búsqueda de vivienda en Benetússer está agotando los inmuebles disponibles y encareciendo los precios. Ahora mismo, solo hay 17 inmuebles disponibles con un coste del arrendamiento que parte de 775 euros al mes.

Corona metropolitana

El interés por la vivienda en otros 27 municipios del área metropolitana también es superior al de València por los precios. La segunda localidad que más demanda genera es Alfafar (un 253 % más alta que València), seguida de Alaquàs (235 %), Quart de Poblet (213 %), Aldaia (212 %) y Paiporta (207 %).

Otras grandes poblaciones del área metropolitana como Torrent (90.000 habitantes) o Paterna (77.000) generan un interés un 70 % superior al del Cap i Casal. Torrent tiene 82 viviendas de alquiler disponibles con precios que parten de 600 euros y en Paterna hay 58 con arrendamientos desde 665 euros al mes.

Recalentamiento

El subidón de los alquileres en València está detrás del desplazamiento de la demanda. El arrendamiento más económico en la ciudad es de 630 euros al mes por un piso de 25 metros cuadrados en un tercero sin ascensor en El Carmen. De hecho, solo hay disponibles 12 pisos por debajo de 800 euros. Las inmobiliarias aseguran que los arrendamientos medios se están cerrando por entre 1.200 y 1.300 euros al mes.

Esto provoca que el 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal acabe alquilando en la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). La situación se ha agravado por el trasvase de viviendas del mercado tradicional al de temporada, que es hasta once meses y que en el caso de l'Horta Nord tiene un coste medio de 1.247 euros al mes.

Oportunidades laborales

La Comunitat Valenciana, según el Instituto Nacional de Estadística, es el área española que más inmigración está captando por las oportunidades laborales. Los extranjeros copan dos de cada tres contratos de alquiler en València y su área metropolitana, según informan las inmobiliarias. Inmigrantes procedentes sobre todo de Argentina, Colombia, Venezuela, Ucrania y Rusia concentran esos contratos de arrendamiento. Solo la ciudad de València ha ganado más de 40.000 habitantes en 2023 y 2024 pese al saldo vegetativo negativo de la población valenciana.

La tasadora Gesvalt ha constatado que el coste de arrendar una vivienda ha subido en solo cuatro años un 53 % en Torrent y un 33 % en Paterna. Los datos de Gesvalt revelan que València acumula en cuatro años un incremento del 66 % del precio de los arrendamientos.

Precio en máximos