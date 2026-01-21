La C. Valenciana liderará el crecimiento en 2026 por las inversiones dana

La Comunitat Valenciana volverá a liderar en 2026 el crecimiento económico en España y de nuevo será el impulso inversor de la dana que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 el factor que más contribuirá a su evolución, según los cálculos que hoy ha hecho públicos BBVA Research. En 2025, la autonomía registró un incremento del 3,4 %, solo superado por el 3,5 % de Canarias. La previsión para 2026 es de un alza del 3 %, tres décimas por encima del siguiente territorio con más crecimiento: Madrid, que se quedará en el 2,7 %. En ambos ejercicios, la subida es superior a la media nacional, que fue del 2,9 % en 2025 y será del 2,4 % en 2026.

El servicio de estudios de la citada entidad financiera asegura que los buenos datos del mencionado archipiélago se deben al "comportamiento favorable", pese a una "cierta desaceleración", en el sector turístico, que también benefició a Baleares (3,2 %), mientras que el aumento del PIB en la Comunitat Valenciana lo atribuye al impulso de "de la inversión y la construcción por las medidas tras la dana". Esos efectos de la riada de 2024 serán, como ha quedado dicho, los que mantengan a la C. Valenciana en el liderazgo del crecimiento en este ejercicio recién iniciado.

Consumo

Tras la Comunitat Valenciana, la mejor evolución corresponderá a Andalucía (2,5%), Murcia (2,5%) y Madrid (2,7%). Las tres avanzarán debido al consumo privado. En esta última, las exportaciones de servicios no turísticos y la inversión, especialmente en intangibles, serán un factor diferencial.

De esta manera, el consumo seguirá apoyando el avance de la actividad, aunque se espera que la moderación del gasto de no residentes continúe afectando a las comunidades turísticas, con un impacto de mayor magnitud en Canarias (2,3%) y Baleares (2,2%). Además, la reestructuración más lenta de lo previsto en la industria dificulta la recuperación en buena parte del norte, especialmente en las zonas más dependientes del sector automotriz, como Navarra (2,1%), Aragón (2,1%) y Castilla y León (2,0%). En la Comunitat Valenciana, Ford Almussafes espera noticias sobre su modelo híbrido para despejar un futuro poco claro.

2027

En 2027, BBVA Research espera una moderación del crecimiento del PIB de España, situándose en el 2% en un contexto de menor dinamismo del consumo y del turismo. Pese a la moderación del próximo año, el buen tono de la inversión en vivienda y de las exportaciones de bienes, junto con la recuperación de la industria -- especialmente la automotriz --, podría favorecer a las regiones industriales y exportadoras, con Aragón (2,5%) y Navarra (2,5%) entre las más beneficiadas.

El menor avance del turismo situaría a las Islas Baleares (1,6%) y Canarias (1,6%) en el grupo de menor crecimiento. Por su parte, Andalucía (1,8%), Murcia (1,8%), Castilla-La Mancha (1,9%) y Extremadura (1,8%), territorios más dependientes del consumo, podrían registrar incrementos algo inferiores, también afectadas por el ajuste en el gasto de no residentes. El progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas post-dana explica un crecimiento de la Comunitat Valenciana algo inferior al promedio (1,9%).

València, en cabeza en empleo

El crecimiento del empleo se moderará también en 2026, aunque seguirá mostrando un tono favorable en la Comunidad Valenciana (2,9%), Madrid (2,7%), Andalucía (2,5%) y Castilla-La Mancha (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional (2,2%), según datos de BBVA Research. Por el contrario, País Vasco (1,1%), Aragón (1,2%) y Asturias (1,3%) registrarían avances más limitados.

En 2027, con una previsión de crecimiento del empleo del 2,1% de media, Castilla-La Mancha (2,5%), Andalucía (2,4%), Cantabria (2,4%), Navarra (2,3%) y Madrid (2,3%) estarán entre las regiones con mayor aumento. En contraste, Baleares (1,8%), Extremadura (1,6%) y País Vasco (1,7%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.