Vaivén

Catering canario en Baleària

Utor con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo

Utor con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo / R. Ferrando

L-EMV

La gran apuesta de Baleària este año es su crecimiento en Canarias con la compra de la naviera Armas, operación pendiente de Competencia. La compañía valenciana ha presentado en Fitur cómo va a ser la operación y ha contado con el apoyo del Gobierno canario. Nada más terminar los discursos el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Baleària, Adolfo Utor, la compañía ha ofrecido un catering con un marcado carácter isleño: empanada de plátano, gofio y queso autóctono.

