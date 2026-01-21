Vaivén
Catering canario en Baleària
L-EMV
La gran apuesta de Baleària este año es su crecimiento en Canarias con la compra de la naviera Armas, operación pendiente de Competencia. La compañía valenciana ha presentado en Fitur cómo va a ser la operación y ha contado con el apoyo del Gobierno canario. Nada más terminar los discursos el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Baleària, Adolfo Utor, la compañía ha ofrecido un catering con un marcado carácter isleño: empanada de plátano, gofio y queso autóctono.
