Directo: La Comunitat Valenciana se viste de gala en el primer día de Fitur marcado por la tragedia de Adamuz

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz. Este homenaje a las víctimas se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5 del recinto ferial de Madrid, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo.

Frente a los estands, junto a las mesas o en los pasillos. Todos pararon a las 10.15 horas cuando la megafonía de Ifema pidió un minuto de silencio. La representación de la Comunidad Valenciana la encabezó el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien se estrena como máxima autoridad autonómica en el certamen. Junto a él, la consellera de Turismo, Marian Cano y alcaldes de todas las provincias.