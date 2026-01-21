En Directo
Directo: La Comunitat Valenciana se viste de gala en el primer día de Fitur marcado por la tragedia de Adamuz
La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz. Este homenaje a las víctimas se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5 del recinto ferial de Madrid, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo.
Frente a los estands, junto a las mesas o en los pasillos. Todos pararon a las 10.15 horas cuando la megafonía de Ifema pidió un minuto de silencio. La representación de la Comunidad Valenciana la encabezó el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien se estrena como máxima autoridad autonómica en el certamen. Junto a él, la consellera de Turismo, Marian Cano y alcaldes de todas las provincias.
Pilar Olaya
Más allá del barro, hay una comarca por descubrir. Ese es un poco el lema de la nueva campaña turística que van a presentar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se está celebrando en Madrid, los municipios que forman la zona cero de la dana que asoló l'Horta Sud el pasado 29 de octubre de 2024 .
Fitur arranca con un conmovedor minuto de silencio
Después de esta parada de respeto y cariño hacia los familiares de las víctimas del accidente del tren en Adamuz, el jefe del Consell se ha desplazado hasta el estand de Andalucía que ha abierto un libro de condolencias.
