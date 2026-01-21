Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nevadas ValenciaEMTSuspensión FallasTradición falleraDevoluciones FordSan Vicente MártirExjefe gabinete MazónNueva estación TorrentAzul 'senyera'Festivo San Juan
instagramlinkedin
Última hora sobre la crisis ferroviaria en Adamuz y Cataluña
La investigación halla marcas de la vía rota en dos trenes

En Directo

Directo: La Comunitat Valenciana se viste de gala en el primer día de Fitur marcado por la tragedia de Adamuz

Fitur arranca con un conmovedor minuto de silencio por las víctimas de Adamuz

Fitur arranca con un conmovedor minuto de silencio por las víctimas de Adamuz

Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz. Este homenaje a las víctimas se ha seguido con especial sentimiento en el pabellón 5 del recinto ferial de Madrid, ocupado por Andalucía, donde ha sonado además un pieza musical interpretada al violonchelo.

Frente a los estands, junto a las mesas o en los pasillos. Todos pararon a las 10.15 horas cuando la megafonía de Ifema pidió un minuto de silencio. La representación de la Comunidad Valenciana la encabezó el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien se estrena como máxima autoridad autonómica en el certamen. Junto a él, la consellera de Turismo, Marian Cano y alcaldes de todas las provincias.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana
  2. Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
  3. Suspensiones del día de San Vicente: se mantiene la Procesión pero no la 'mascletà
  4. Berry' Navarro, mánager: “'Limpiar' la casa de Joaquín Sabina nos creó enemistades, pero eso le salvó la vida”
  5. La nueva estación de Torrent ya tiene ubicación
  6. El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera
  7. Los promotores recortan el tamaño de los pisos para reducir costes
  8. Se amparan en la tradición de que la fallera mayor debe ser mujer, cuando ellas también pueden ser presidentas

La Comunitat Valenciana roza los 30 millones de turistas

La Comunitat Valenciana roza los 30 millones de turistas

La presión policial contra los enganches ilegales en Alberic permite desmantelar una plantación de marihuana

La presión policial contra los enganches ilegales en Alberic permite desmantelar una plantación de marihuana

Los afectados en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas por los efectos del oleaje

Detienen a un hombre en Alginet mientras robaba en el interior de un vehículo

Detienen a un hombre en Alginet mientras robaba en el interior de un vehículo

Amazon derrumba sus precios con descuentos de hasta el 74%: las mejores ofertas del día

Amazon derrumba sus precios con descuentos de hasta el 74%: las mejores ofertas del día

El Ayuntamiento de Alfafar construirá un edificio multifuncional y ampliará su biblioteca con fondos de la Diputación

El Ayuntamiento de Alfafar construirá un edificio multifuncional y ampliará su biblioteca con fondos de la Diputación

Zarra prepara su futuro con una Agenda Urbana que impulsará el crecimiento sostenible

Zarra prepara su futuro con una Agenda Urbana que impulsará el crecimiento sostenible

L’extrem israelià amb passaport espanyol Tay Abed firma amb el Llevant fins a 2029

L’extrem israelià amb passaport espanyol Tay Abed firma amb el Llevant fins a 2029
Tracking Pixel Contents