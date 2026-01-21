Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora sobre la crisis ferroviaria en Adamuz y Cataluña
La investigación halla marcas de la vía rota en dos trenes

Fitur arranca con un conmovedor minuto de silencio

La feria internacional de turismo ha enmudecido a las 10.15 horas

Fitur arranca con un conmovedor minuto de silencio por las víctimas de Adamuz

Fitur arranca con un conmovedor minuto de silencio por las víctimas de Adamuz / Pilar Cortés

Ana Jover

Frente a los estands, junto a las mesas o en los pasillos. Todos pararon a las 10.15 horas cuando la megafonía de Ifema pidió un minuto de silencio. La representación de la Comunidad Valenciana la encabezó el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien se estrena como máxima autoridad autonómica en el certamen. Junto a él, la consellera de Turismo, Marian Cano y alcaldes de todas las provincias.

Después de esta parada de respeto y cariño hacia los familiares de las víctimas del accidente del tren en Adamuz, el jefe del Consell se ha desplazado hasta el estand de Andalucía que ha abierto un libro de condolencias.

(Noticia en elaboración)

