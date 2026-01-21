Grimaldi invertirá 1.300 millones de euros para renovar su flota y potenciar las rutas en el Mediterráneo

El Grupo Grimaldi invertirá 1.300 millones de euros para renovar parte de su flota que opera en el Mediterráneo, entre la que se encuentran las líneas de pasajeros entre Baleares con Valencia y Barcelona. La compañía naviera italiana, líder mundial en el transporte marítimo de carga rodada, ha confirmado en Fitur la construcción de nueve buques 'ro-pax' (que combinar el transporte de personas y de vehículos) de última generación. Esta operación tiene como objetivo acelerar la descarbonización del transporte marítimo y mantener el crecimiento económico de la compañía.

Pabellón de Fitur de Grimaldi. / Levante-EMV

Los nuevos buques, que se incorporarán a la flota entre 2027 y 2030, suponen un salto cualitativo en la industria: contarán con propulsión dual con metanol, recubrimientos de silicona de baja fricción en el casco y estarán preparados para la conexión eléctrica a tierra (OPS). Según las estimaciones del grupo, estas innovaciones permitirán reducir en más de un 50% las emisiones de CO₂ por unidad transportada respecto a los estándares actuales, alineándose con los objetivos climáticos más exigentes de la Unión Europea.

Trasmed

La filial de grimaldi Trasmed, con sede social en Valencia y buques bajo bandera española, "ha logrado mejorar su situación financiera durante el 2025 mediante la optimización de la gestión y manteniendo además el empleo asumido tras la adquisición de los activos de Trasmediterránea en Baleares en el año 2021", aseguran fuentes de Grimaldi. Los datos de cierre de ejercicio muestran una clara tendencia positiva, registrando un crecimiento de los ingresos de cerca del 10 % en el segmento de pasajeros y de cerca del 14% en carga. Asimismo, el Ebitda y el resultado final han mejorado en cerca del 90 %. En cuanto al apalancamiento financiero, la deuda se ha reducido drásticamente, pasando a tan solo 26,5 millones de euros a finales de 2025. También en el 2025 Trasmed se confirma “market leader” en el trasporte de pasajeros entre Barcelona y Palma de Mallorca y entre València y Palma de Mallorca.

Las proyecciones de la dirección apuntan a que 2026 será el año en el que Trasmed cierre el ejercicio con beneficios netos, consolidando la transformación iniciada tras la adquisición de los activos de Trasmediterránea y reforzando su posición competitiva en el mercado balear.

Infraestructuras

La apuesta de Grimaldi por España se traduce en inversiones importantes en infraestructuras portuarias que refuerzan su integración logística. En Barcelona, Grimaldi ha unificado sus terminales de ferry en una sola concesión y ha levantado un nuevo silo de vehículos que irá coronado por una planta fotovoltaica que cubra las necesidades energéticas de la instalación. Además, la electrificación de los muelles permite, desde este pasado año, que buques como el Ciudad de Palma apaguen motores durante su estancia, eliminando 2.090 toneladas de CO₂ al año en esta ruta. Esta red de terminales propias se completa con la nueva gestión de la infraestructura de Trasmed en el puerto de València, consolidando un hub logístico clave en el Mediterráneo.