Los hoteles españoles reducen más de un 7 % sus emisiones desde 2022 mientras siguen creciendo en actividad y empleo

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Grupo Cooperativo Cajamar han presentado hoy en el marco de Fitur el informe Indicadores de la Triple Sostenibilidad de los Hoteles Españoles 2025, que pone de relieve significativos avances del sector y el refuerzo de su modelo de crecimiento equilibrado, combinando avances medioambientales, creación de empleo y solidez económica.

El informe ‘Indicadores de la Triple Sostenibilidad de los Hoteles Españoles’ se elabora de forma anual desde 2023 con el objetivo de ofrecer una radiografía objetiva, basada en datos oficiales y series homogéneas, del desempeño del sector hotelero en los ámbitos medioambiental, social y económico. Este enfoque permite analizar la evolución estructural del sector y medir su contribución real al desarrollo sostenible, más allá de coyunturas puntuales.

La edición 2025 del estudio confirma que el sector hotelero ha logrado desacoplar el crecimiento de la actividad turística de su impacto ambiental, consolidando una tendencia iniciada en ejercicios anteriores. En concreto, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector se han reducido en torno al 40 % desde 2012 y más de un 7 % desde 2022, mejorando los registros recogidos en el informe de 2023 y reforzando la evolución ya apuntada en 2024, al tiempo que se avanza en una gestión más eficiente de los recursos. En el eje medioambiental, el informe 2025 pone de relieve avances sostenidos en eficiencia energética y gestión del agua, con descensos continuados del consumo por trabajador y por pernoctación, pese al incremento de la actividad turística. Estos resultados consolidan el desacoplamiento entre crecimiento y presión ambiental, confirmando que el sector hotelero es capaz de crecer reduciendo su huella ambiental.

Ámbito social

En el ámbito social, el informe constata un nuevo máximo histórico de empleo hotelero, superando las cifras récord ya alcanzadas en 2024. El peso del empleo del sector sobre el conjunto de la economía nacional continúa creciendo y se sitúa de forma estable por encima del 2,4 %, mientras que la tasa de temporalidad sigue reduciéndose y se mantiene claramente por debajo de la media de la economía española. Todo ello refuerza el papel del sector hotelero como uno de los principales motores de creación de empleo estable y de calidad en España.

En palabras de Jorge Marichal, presidente de CEHAT, “los datos de este informe demuestran que el compromiso del sector hotelero con la sostenibilidad es firme y medible. Los hoteles españoles están creciendo, creando empleo y, al mismo tiempo, reduciendo su impacto ambiental. Este equilibrio no es casual, sino el resultado de muchos años de esfuerzo, inversión, profesionalización y responsabilidad empresarial”.

Oportunidades

Para el director del Área de Hoteles y Turismo de BCC-Grupo Cajamar, Jaume Julià, “es indudable que el sector hotelero español cuenta con grandes oportunidades para liderar la transición hacia un modelo más responsable y competitivo. La innovación y la digitalización se presentan como palancas imprescindibles para la gestión eficiente de recursos, la mejora de la experiencia del cliente y la optimización de procesos. En Cajamar llevamos años colaborando estrechamente con las empresas hoteleras, facilitando recursos, conocimiento y acompañamiento para que alcancen sus propósitos sostenibles”.

El coautor del informe y responsable de Estudios en la Dirección General de Control de Riesgos de BCC-Grupo Cajamar, David Uclés, ha detallado que “la marcha de la mayor parte de los indicadores a corto plazo ha sido positiva, destacando el 83 % de los ambientales. Tan solo los sociales presentan en este ámbito un porcentaje mucho menor, el 37,5 %, a causa de los efectos de la pandemia. Sin embargo, a corto plazo, el comportamiento en los tres ejes es muy positivo: mejoran el 93 % de los indicadores económicos, el 83 % de los ambientales y el 75 % de los sociales”.