Intelier acelera su expansión con nuevas aperturas en destinos clave y una nueva gestora de activos que impulsará aún más su cartera de hotelera

Intelier Hotels & Suites, cadena hotelera integrada en Nealis Hospitality, el área de alojamiento, restauración y ocio de Nealis, afronta una nueva etapa de crecimiento con la previsión de múltiples aperturas en el corto plazo, un plan que consolidará su presencia en destinos estratégicos y reforzará su posicionamiento en el segmento urbano y vacacional de calidad. Valencia, Benicàssim, Córdoba y Málaga concentran los principales proyectos que marcan su hoja de ruta más inmediata, basada en un crecimiento selectivo y en el desarrollo de activos con un alto valor añadido.

Este impulso responde a un contexto de transformación del sector turístico y a la evolución de las demandas del viajero, cada vez más orientadas hacia propuestas con identidad, calidad y una relación más estrecha con el destino. En este escenario, la cadena Intelier apuesta por proyectos que combinan ubicaciones estratégicas, servicios diferenciales y una cuidada integración con el entorno, una visión que va más allá del crecimiento cuantitativo y pone el foco en el valor de cada activo.

Para acompañar esta etapa de expansión, la compañía ha reforzado su estructura operativa con la creación de Intelier Hotels Management, una nueva gestora que permitirá abordar el crecimiento del portfolio con mayores niveles de especialización y eficiencia. La nueva sociedad estará operativa a partir de febrero de 2026 y nace tras años de experiencia en la gestión de activos de terceros, una trayectoria que ha servido de base para dar este paso de forma natural.

Tal y como ha explicado Iker Llano, director general de Intelier Hotels & Suites, “con la puesta en marcha de la nueva gestora damos un paso natural en la evolución de la compañía, que nos permitirá trasladar nuestro conocimiento y experiencia en gestión hotelera a nuevos proyectos y acompañar el crecimiento del portfolio con un modelo más flexible, especializado y orientado al largo plazo. Al mismo tiempo, esta estructura nos da la posibilidad de explorar oportunidades en distintos formatos y segmentos, de diversificar nuestra oferta y de consolidar nuestra presencia en destinos estratégicos, siempre manteniendo los estándares de calidad y la visión de excelencia que han caracterizado a Intelier a lo largo de más de 60 años de trayectoria”.

2026. Próximas aperturas en destinos estratégicos: Valencia y Benicàssim

En este contexto, Intelier avanza en el desarrollo de varios proyectos que reflejan con claridad esta forma de entender el crecimiento.

Uno de los más avanzados es el Hotel Intelier Malvarrosa Plaza, cuya apertura en Valencia se mantiene para el segundo trimestre 2026. El establecimiento contará con 170 habitaciones y aspira a convertirse en un referente del distrito marítimo por la calidad de su propuesta y su cuidada concepción.

Por su ubicación y prestaciones, el hotel se orientará especialmente a parejas y viajeros que buscan una estancia tranquila, cerca del mar pero bien conectada con el centro de la ciudad y el transporte público, con un claro interés por el diseño, la gastronomía y las experiencias cuidadas. Destacará por su nivel de calidades, su arquitectura y decoración, y una terraza con vistas al mar. Su apertura supondrá una aportación relevante para el barrio de la Malvarrosa y contribuirá a reforzar el atractivo del frente marítimo durante todo el año.

Junto a este proyecto, Intelier desarrolla también Core Suites Azor, en Benicàssim, en la ubicación del antiguo Intelier Azor, cuya apertura se mantiene para finales de 2026. El complejo contará con 110 suites y se posicionará como una propuesta de alojamiento claramente diferencial dentro de la oferta turística de la ciudad.

Lejos del concepto de hotel tradicional, Core Suites Azor ofrecerá todas las comodidades de un apartamento con los servicios propios de un establecimiento hotelero de alto nivel. Especialmente pensado para familias y grupos deportivos, el proyecto contará con servicios premium como gimnasio, restaurante, bike center, habitaciones de hipoxia y una amplia terraza con vistas panorámicas a la bahía, concebida como uno de los grandes espacios experienciales del complejo.

Esta propuesta permitirá, además, contribuir de forma clara a la desestacionalización turística del destino, reforzando el posicionamiento de Benicàssim como un lugar para disfrutar durante todo el año, en combinación con su agenda cultural, deportiva y de ocio.

Nuevos proyectos singulares en Andalucía: Córdoba y Málaga.

Este mismo enfoque, basado en la singularidad de los activos y su valor arquitectónico, se traslada también al crecimiento de Intelier en Andalucía. Málaga se incorpora así al mapa de expansión de la cadena con una apertura prevista para 2028. El hotel, que se enmarcará dentro de la categoría Select, contará con aproximadamente 72 habitaciones y se ubicará en un edificio histórico singular, con gran luminosidad y fachadas a tres calles, en una ubicación prime, a escasos metros de la calle Marqués de Larios y a un minuto del Museo Thyssen.

La elección de este inmueble se inscribe en una línea de trabajo ya consolidada en otros hoteles de la cadena, donde Intelier ha apostado por edificios con personalidad y valor arquitectónico como parte esencial de la experiencia. Esta apertura refuerza, además, la apuesta de la compañía por Andalucía, una comunidad clave por su atractivo cultural, arquitectónico y gastronómico, y por el alto nivel hotelero del destino, que actúa como un estímulo permanente para seguir elevando su propuesta.

El crecimiento previsto para los próximos años incluye también un paso decisivo en la evolución de la cadena. La hoja de ruta de Intelier contempla la apertura en 2028 del Intelier Grand Select Córdoba, un proyecto que supondrá el salto de la compañía a la categoría cinco estrellas.

El hotel se ubicará en un edificio histórico con solera, la Casa de los Guzmanes, y destacará por elementos diferenciales como su patio y jardín, la calidad de los materiales y su privilegiada ubicación. Todo ello dará forma a una propuesta enfocada en el máximo cuidado del detalle y en una experiencia de alto nivel, alineada con el carácter patrimonial de la ciudad.

“Con este conjunto de proyectos y la puesta en marcha de Intelier Hotels Management, la compañía consolida una estrategia de crecimiento a largo plazo, orientada a la calidad, la especialización y el desarrollo de activos singulares”, ha querido destacar el director general de la cadena. “De cara a los próximos dos años, prevemos ampliar nuestro portfolio con 8 nuevos hoteles y aproximadamente 500 habitaciones, lo que permitirá reforzar nuestra presencia en destinos estratégicos y seguir ofreciendo propuestas diferenciadas en cada localización”. En paralelo, Intelier continúa explorando nuevas oportunidades, principalmente en los segmentos upper scale y luxury, y ya se encuentra en fase de prospección o muy avanzada en la formalización de operaciones en varias de las principales ciudades del país, cuyos detalles se comunicarán en las próximas semanas, reafirmando así su vocación de crecimiento ordenado.

