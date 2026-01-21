El turismo se desestacionaliza: la llegada de extranjeros crece más en la temporada baja que en verano

El turismo ha batido todos los récords en 2025, con 97 millones de llegadas de extranjeros y 135.000 millones de gasto, un 3,5% y un 6,8% más que el año anterior, respectivamente, según los datos adelantados la semana pasada por el Gobierno. Y lejos de haber tocado techo, las previsiones apuntan a que el sector seguirá creciendo, aunque de forma más contenida, pero con una tendencia que se consolida: el progreso es mayor durante los meses de temporada baja que en verano.

“Se ha producido un proceso muy importante en los últimos años de cierta desestacionalización. Las temporadas de invierno van a mejor y parece que este invierno ha ido bien”, celebraba el presidente de Hotusa, Amancio López Seijas, durante su intervención en el foro organizado por la cadena dos días antes del comienzo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra entre este miércoles 21 y el domingo 25 en Madrid.

En julio y agosto del año pasado llegaron a España 22,2 millones de turistas internacionales, un 23,3% más que en el mismo periodo de 2015. En el resto de meses, según los datos adelantados por el Ministerio de Industria y Turismo, habrían llegado 74,8 millones, un 49,3% más que hace diez años y el doble que en los meses de verano, según un análisis de los datos de la estadística de movimientos turísticos en fronteras (Frontur), que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras muestran que el turismo extranjero en España se está desestacionalizando. Es decir, la llegada de visitantes de otros países ha dejado de concentrarse solo en verano para extenderse al resto del año. Y, aunque julio y agosto siguen siendo los meses con más turistas, su peso sobre el conjunto se reduce. Así, si en 2015 uno de cada cuatro (26,5%) extranjeros que visitaba España lo hacía en verano, hoy ese porcentaje se acerca más a uno de cada cinco (22,89%).

Y esa tendencia parece que se mantendrá durante este año, al menos en el primer trimestre de 2026 las previsiones empresariales son similares a las de 2025, cuando se alcanzó un récord de llegadas internacionales, según una encuesta del lobi Exceltur entre sus socios, que van desde Meliá e Iberia hasta el Museo del Prado. "Ese es el sentir del sector turístico español, aunque lógicamente está sujeto a una gran incertidumbre de cómo evolucione el escenario internacional", valoraba el vicepresidente del lobi, Óscar Perelli, durante la presentación del estudio.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que recoge el 85% del tráfico aéreo, ha anunciado que la oferta de asientos prevista para esta temporada de invierno, que abarca de octubre de 2025 a marzo de 2026, asciende a 139 millones de asientos, un 4,7% por encima de lo operado en la temporada de invierno de 2024 y un nuevo máximo histórico. Y algunos destinos han anunciado que mantendrán su planta hotelera abierta en temporada baja, cuando otros años solían cerrar sus establecimientos ante la robustez de la demanda. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que mantendrá el 86% de su planta alojativa abierta este otoño-invierno.

Nuevos productos

El secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, apunta a la creación de nuevos "productos turísticos", entendidos como aquellos recursos a los que se suman unos servicios para su comercialización, como puede ser parques de atracciones como Puy de Fou en Toledo, como la razón para el auge de estos nuevos flujos fuera de la temporada alta.

Estalella cita el caso de Baleares, lugar de turismo de 'sol y playa' donde ha crecido el turismo deportivo: “Cerca de 400.000 alemanes vienen cada año a pasear en bicicleta a Baleares y no quieren hacerlo en agosto, porque hace mucho calor y hay muchos coches. Prefieren hacerlo en octubre, noviembre o los meses de primavera”. También, el auge del turismo de ocio en ciudades, como Madrid, Barcelona o Sevilla. "Antes los visitantes de las ciudades eran turistas de negocios que venían entre semana y ahora es difícil encontrar habitaciones el fin de semana”, afirma Estalella. “Estas personas o la gente que viene a aprender español o a hacer un máster ocupan espacio fuera de los grandes movimientos turísticos de masas y la suma de todos ello supone mucha gente al cabo del año”, agrega.

Además de la diversificación estacional de los destinos, el motivo de este cambio de tendencia tiene mucho que ver con el mercado europeo, que ha sido el gran dinamizador, según un estudio de Caixabank Research, que analiza los datos del gasto turístico entre 2019 y 2024 para concluir que la proporción del gasto turístico internacional durante los meses de julio y agosto disminuyó más en el caso de los visitantes de Italia, Reino Unido o Alemania, que en la categoría 'resto del mundo'.

Visitantes nacionales

El avance de visitantes nacionales fuera de temporada es más discreto. En el tercer trimestre del año (meses de julio, agosto y septiembre) fue del 3,6% entre 2024 y 2015, mientras que en el resto del ejercicio la progresión asciende al 5,8%, según la estadística de movimientos turísticos de los españoles (Familitur), también del INE. No obstante, el peso de los viajes en verano respecto al conjunto del año se mantiene prácticamente sin cambios (33,2% en 2015 y 32,6% en 2024).

Esta tendencia coincide con el Barómetro de Percepción Turística, desarrollado por la consultora LlyC en colaboración con Prensa Ibérica, que analiza cada trimestre la conversación pública nacional en torno a este sector para conocer “cómo se percibe el turismo en la sociedad”. Este indicador muestra que la reputación del turismo ha sido mejor en el primer y último trimestre de 2025, mientras alcanzó su nivel más bajo en los meses de julio, agosto y septiembre, con una nota de 4,3 sobre 10. De hecho, gracias al empujón final, el índice del país ha subido 0,3 puntos en todo 2025, a pesar de que la caída acumulada es de casi el 20% desde el inicio de la serie histórica a comienzos de 2022.