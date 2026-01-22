Los empleos en auge en Valencia están vinculados a la dana

Los perfiles tecnológicos y los vinculados a la reconstrucción del tejido productivo del área metropolitana de Valencia, dañado como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024, constituyen los empleos con mejores expectativas de futuro en dicha zona geográfica, según un informe elaborado por la red social relacionada con los ámbitos laborales profesionales LinkedIn.

La entidad ha realizado un ranking en el que identifica los diez puestos de trabajo que han experimentado en los últimos tres años el mayor crecimiento en sectores como la tecnología, la industria y la construcción. La enumeración de los mismos es fruto del análisis de la base de datos de la compañía, básicamente a partir de las ofertas publicadas en esta red y de los perfiles de los usuarios.

“En Valencia vemos un crecimiento muy claro de perfiles tecnológicos, especialmente en ciberseguridad y datos, que convive con una fuerte demanda de roles ligados a la industria y la construcción. Este crecimiento responde, en parte, a la necesidad de reforzar y reconstruir el tejido productivo del área metropolitana, al tiempo que impulsar la digitalización y la sostenibilidad, lo cual está generando nuevas oportunidades laborales tanto para perfiles técnicos como operativos”, explica Virginia Collera, responsable de LinkedIn Noticias España y América Latina. Fuentes de la entidad precisan a este diario que esa reconstrucción está directamente vinculada a la dana.

Los 10 empleos con futuro

Las diez profesiones con mayor futuro en Valencia son las siguientes: analistas de ciberseguridad, topógrafos, directores de tecnología, capataces, responsables de salud, seguridad y medioambiente, fundadores (léase emprendedores), técnicos medioambientales, responsables de marca, directores creativos e ingenieros de datos.

Paralelamente al escalafón valenciano, LinkedIn también ha publicado a nivel nacional el ranking de las 25 profesiones que más crecen en España. Una primera conclusión en la comparativa entre ambos listados es que en Valencia solo la categoría de fundadores coincide con la lista nacional, mientras que el resto de los empleos en auge responden a necesidades propias del mercado local. Ingeniero y director de inteligencia artificial, analista de logística, responsables de ingenieria civil, asesores legales, asistentes de suscripción, ingenieros biomédicos o asistentes médicos son algunas de las profesiones más demandadas en el conjunto del país.

Salarios

Por otro lado, la consultora laboral Randstad ha publicado un informe sobre la importancia del salario a la hora de elegir trabajar para una empresa. El informe Workmonitor 2026 de dicha firma estima que el 59% de los trabajadores españoles está en esa tesitura. Por su parte, el 69% de las compañías aluden a que fidelizar a un empleado tiene menos coste que contratar a uno nuevo. Por este motivo, entre otros, el 63% de las empresas españolas ha aumentado los salarios de sus trabajadores para ayudarles con el aumento del coste de vida reciente. Las empresas españolas (63%) son más propensas a apoyar a sus trabajadores en este aspecto, frente al 56% global.

Aún así, muchos profesionales buscan alternativas para mantener su nivel de vida: el 34% del talento español afirma haber aceptado o estar buscando un segundo empleo, frente a la media mundial del 40%. Esta necesidad de pluriempleo aumenta a medida que se reduce la edad del talento y asciende hasta el 48% en el caso de la Generación Z (18-26 años), seguida del 39% de los millennials, el 26% de los trabajadores de la Generación X y, por último, el 12% de los 'baby boomers'.