Ford sube un 1,6 % el sueldo a los trabajadores de Almussafes con cláusula de revisión ligada al IPC

La plantilla de Ford en Almussafes ha comenzado 2026 con una actualización salarial de una subida del 1,6 %, tras la publicación de las nuevas tablas salariales acordadas entre el sindicato UGT y la dirección de la compañía. El incremento, que ya se aplica desde el 1 de enero, incluye una cláusula de revisión que permitirá aumentar los salarios hasta IPC + 0,5 %, con carácter retroactivo, si la inflación supera el porcentaje pactado al cierre del ejercicio.

La actualización salarial es -según recuerda el sindicato mayoritario en la planta del fabricante estadounidense- consecuencia directa del acuerdo por la electrificación de la planta, firmado en 2022 entre UGT y la multinacional.

Así, según las tablas salariales de 2026, un operario de grado 1 percibe un salario bruto anual de 29.289 euros, mientras que en los grados intermedios las retribuciones superan progresivamente los 30.000 y 35.000 euros anuales. En los niveles más altos de producción, los salarios brutos alcanzan los 39.112 euros, sin contar complementos adicionales por turnicidad, nocturnidad, domingos y festivos.

En el caso del personal técnico y administrativo, los salarios presentan una horquilla más amplia. Un trabajador de grado 1 se sitúa en torno a los 29.063 euros brutos anuales, mientras que los niveles superiores superan los 50.000 euros, llegando a rozar los 58.800 euros anuales en los grados más elevados, lo que refleja el peso de la cualificación y la responsabilidad dentro de la estructura de la planta.

Las tablas incluyen además un detallado desglose de complementos salariales, entre los que figuran antigüedad, pagas extraordinarias, pluses de puesto, asistencia, puntualidad y compensaciones por horarios especiales. Estos conceptos supondrían una parte relevante del salario final.

Acuerdo de electrificación

Desde UGT subrayan que tanto esta subida como las mejoras salariales acumuladas en los últimos años "son fruto del acuerdo de electrificación" y se dan en un contexto de elevada inflación y de transformaciones en la industria del automóvil.

La revisión prevista para el 31 de diciembre será, además, clave para determinar el impacto real de la subida. Si el IPC de 2026 supera el 1,6 % de la subida, los salarios se actualizarán automáticamente hasta IPC + 0,5 %, con efectos retroactivos desde enero.

Además, la publicación de las nuevas tablas salariales llega en un momento decisivo para la planta valenciana de Ford, inmersa en el Erte y en el proceso de transición hacia el vehículo eléctrico y pendiente de consolidar nuevos proyectos industriales.

De hecho, esta mejora salarial está estrechamente ligada al futuro industrial de la planta, marcado por la llegada del vehículo eléctrico. Ford Almussafes aspira a convertirse en uno de los polos europeos de producción de nuevos modelos electrificados del grupo, un proceso que implicaría una transformación tecnológica, nuevas inversiones y una adaptación de la plantilla a los cambios productivos. La electrificación se presenta como la principal garantía de continuidad de la fábrica a medio y largo plazo, tras años de incertidumbre por la pérdida de modelos y ajustes de capacidad.

Cabe recordar que Ford cerró 2025 -en 2026 celebra el 50 aniversario de su llegada a Valencia- con el peor dato de su historia: solo fabricó 98.500 vehículos.

Noticias relacionadas

Devolución de las ayudas por Erte

Por otra parte, como ya publicó este diario, algunos de los trabajadores de Ford en Almussafes deberán devolver parte de las ayudas por el Erte recibidas dos veces -pagadas por la Generalitat y adelantadas por la compañía- a finales de 2025. Los afectados por este error deberán reembolsar hasta en cuatro nóminas lo cobrado de más. Los reintegros, según avanzó UGT, se realizarían en las nóminas de enero, febrero marzo y abril.