El mercado internacional tira del turismo valenciano

El mercado internacional está tirando del turismo valenciano frente a una bajada de los viajeros nacionales. La patronal hotelera Hosbec ha detectado una reducción de la demanda nacional ante la creencia que otros destinos extranjeros ofrecen más por menos dinero.

A pesar de ello, los hoteleros son optimistas para este año ante el incremento de reservas hasta junio y el aumento de plazas de vuelo programadas para todo el año. Para los hoteleros, la clave ahora es mejorar la rentabilidad de los establecimientos valencianos, que está por debajo de la española.

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, ha lamentado que el mercado nacional ofrece "signos de cansancio", aunque se ve compensado por el crecimiento del mercado internacional. Montes ha defendido la necesidad de reforzar la promoción entre los turistas nacionales, ya que una parte de ellos percibe que "les sale más barato salir de España".

Superado el impacto de la dana de 2024

Valencia sufrió el año pasado el impacto de la dana de octubre de 2024, pero los hoteleros han constatado que el turismo ya está plenamente recuperado y desestacionalizado con una temporada baja que solo se da en enero y febrero. "Las perspectivas para 2026 son muy buenas", ha avanzado Montes.

La rentabilidad hotelera ha mejorado, pero se encuentra lejos de la media española, sobre todo en Castellón. Los turistas valoran sobre todo la seguridad y el clima. Hosbec advierte de que el turismo de sol y playa "va bajando posiciones" por lo que es muy importante reforzarlo con una buena propuesta cultural, deportiva (de turismo activo) y gastronómica.

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, conversa con el presidente de Hosbec, Fede Fuster, esta mañana en Fitur.

Aeropuertos en máximos

La patronal hotelera ha subrayado que los aeropuertos valencianos operan en máximos y este año van a aumentar el número de viajeros. Alicante (motor del turismo de la C. Valenciana) tiene un 9 % más de plazas aéreas programadas con lo que va a pasar de 9,43 millones de asientos en 2025 a 10,26 millones este año. El incremento en el aeropuerto de Manises es del 7,2 % y se va a pasar de 5,6 millones de asientos programados el año pasado a 6 millones.

Turismo internacional

Respecto a la llegada de turistas internacionales, la evolución es buena en todos los orígenes salvo en Francia (cae un 20 %). Nuria Montes ha destacado un incremento importante de los viajeros procedentes de Italia y Reino Unido. Además, ha subrayado la apuesta que Turkish Airlines ha hecho por el aeropuerto de Manises, que se ha convertido en una puerta para llegar a Asia (y a multitud de países africanos como Sudáfrica) vía Estambul.

Aeropuerto de Castellón

El aeropuerto de Castellón también mantiene una buena evolución con un incremento de viajeros del 29,3 % y un aumento de asientos a Reino Unido. La patronal hotelera ha recordado que el aeródromo castellonensese ofrece a las compañías aéreas unas tarifas mucho más competitivas que las de los aeropuertos que gestiona Aena.

Buenas perspectivas

En base a las reservas que ya están cerradas hasta junio, los hoteleros esperan una buena campaña estival. "El ritmo de reservas ha crecido por encima de las del año pasado", ha destacado Montes. De hecho, Exceltur (la asociación española formada por los presidentes y CEO de más de 30 empresas del sector) estima que la Comunitat Valenciana es la autonomía que más va a crecer en actividad hotelera con un 9 % y muy por encima de destinos competidores como Baleares (6,6 %) o Andalucía (4 %).

El presidente de la patronal hotelera, Fede Fuster, ha resaltado que Alicante mantiene la hegemonía de la actidad hotelera en la Comunitat Valenciana con 19 millones de pernoctaciones y más días de estancia que los destinos de Valencia y Castellón. Fuster ha destacado la importancia del Cap i Casal como destino de escapadas cortas marcadas por la cultura, la gastronomía y el ambiente (conocida en el sector como city break) con una estancia media de 2,7 días.

Tasa turística

El presidente de la patronal hotelera también ha insistido en la importancia de mejorar la rentabilidad de los establecimientos valencianos, especialmente los de Castellón (la suya está un 50 % por debajo de la media nacional). Ante esta situación ha rechazado de plano la tasa turística.