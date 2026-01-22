Los pisos de obra nueva desaparecen del centro de València

El alto coste del suelo y el escaso tamaño de los solares disponibles han acabado con los proyectos inmobiliarios en la primera corona del Cap i Casal. Los promotores no se arriesgan a impulsar nuevos proyectos en distritos como Ciutat Vella, l'Eixample o Extramurs porque no les salen los números. Un informe de Foro Consultores Inmobiliarios revela que no hay ninguna promoción en marcha en El Pla del Real, solo hay una en Ciutat Vella (con cuatro viviendas disponibles) y dos en l'Eixample.

La mitad de las viviendas en construcción se concentran en Quatre Carreres, Patraix y Benicalap. "En la ciudad de València casi no hay suelo y el poco que hay está a precios desorbitados. Esto, junto con el coste de construcción, hace que sea muy complicado que salgan nuevos proyectos", afirma Esther Abad, directora de Comunitat Valenciana y Cataluña de Foro Consultores Inmobiliarios.

La empresa de consultoría destaca que el coste medio de las viviendas se ha disparado en todo el Cap i Casal en los últimos tres años, con un sobrecalentamiento especialmente intenso en los distritos de la periferia donde se han doblado los precios.

Precios medios de la vivienda en València. / Levante-EMV

43 proyectos en marcha

La consultora inmobiliaria explica en un análisis en profundidad del mercado inmobiliario que València solo tiene en marcha 43 promociones con viviendas disponibles. Estos proyectos tienen 2.072 pisos, de los que quedan por vender solo 839 (un 40 %). Los analistas de la compañía inciden en que este stock "es una cifra muy baja para una ciudad como València que tiene 800.000 habitantes".

"No llega a una vivienda por cada 1.000 habitantes. Al ritmo medio actual, si no saliese a la venta ninguna promoción nueva, las viviendas en stock se agotarían en un plazo algo inferior a nueve meses", subraya Pablo Presa, director de Research y Valoraciones de Foro Consultores Inmobiliarios.

Concentración

La oferta de vivienda de obra nueva se concentra en los distritos de Quatre Carreres, Patraix y Campanar. Por contra, en los distritos de El Pla del Real, Algirós y Benimaclet no hay nuevas promociones en marcha. En Ciutat Vella solo hay un edificio en construcción de ocho pisos de los que ya se han vendido cuatro.

Aunque Quatre Carreres es el distrito con más viviendas iniciadas con 476, son casi mil viviendas menos de las que se estaban construyendo en la misma zona en 2022 (1.463). Lo mismo ocurre en Patraix, que cuenta con 260 viviendas iniciadas en venta frente a casi 600 en 2022, según el análisis de la empresa Foro Consultores Inmobiliarios.

Precios del metro cuadrado en los distritos de València. / Levante-EMV

Desplome de la oferta

El desplome de la oferta y el aumento de la demanda ha provocado un encarecimiento medio del metro cuadrado de los pisos de obra nueva en València del 75 % en los últimos tres años. El coste medio en valores absolutos ronda los 347.000 euros para los pisos de dos dormitorios y los de tres dormitorios suben a 394.000 euros (a estos costes hay que sumar un 10 % de impuestos). Una vivienda media en Poblats Marítims se acerca a los 600.000 euros, mientras que en Pobles del Sud (la zona más económica) ronda los 200.000 euros.

Precio de los pisos

Los pisos de obra nueva en Ciutat Vella valen 475.000 euros, en Extramurs 459.000 euros y en Campanar 420.000 euros. Las zonas más económicas junto a Pobles del Sud son La Saïdia (295.000 euros) y Rascanya (244.000 euros).

El precio medio del metro cuadrado de vivienda de obra nueva en el Cap i Casal es de 3.772 euros. En Poblats Marítims, por la demanda extranjera con alto poder adquisitivo que está comprando en el Cabanyal, el coste del metro cuadrado ronda los 6.000 euros. En el caso de los distritos de l'Olivereta y Jesús, los precios se han incrementado un 100 % desde 2022. En Benicalap, las subidas en ese periodo han sido del 90 %, en Patraix del 87 % y en Quatre Carreres del 72 %.

Pisos cada vez más pequeños

El informe de Foro Consultores Inmobiliarios confirma que los pisos cada vez son más pequeños. Como avanzó Levante-EMV, los promotores están recortando "a marchas forzadas" el tamaño de los pisos en València y su área metropolitana para reducir los costes y que les salgan los números.

Noticias relacionadas