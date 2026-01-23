El 'cap i casal' reduce un 24,5 % la venta de viviendas okupadas, mientras Valencia la sube un 3 %

El mercado inmobiliario de la provincia de Valencia y el 'cap i casal' muestra una evolución diferenciada en lo que respecta a la presencia de viviendas okupadas en venta. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista -correspondiente al cuarto trimestre de 2025-, València es una de las grandes capitales donde más se ha reducido este tipo de situación en los últimos meses, con un descenso del 24,5 % respecto al trimestre anterior. La provincia, sin embargo, cuenta con un 3,1 % más de viviendas okupadas en venta.

Así, según la base de datos de los inmuebles publicados por Idealista, en la ciudad de València se contabilizaron 151 viviendas okupadas a la venta durante el último trimestre del año, una cifra contenida si se tiene en cuenta el tamaño del mercado inmobiliario local. Estas viviendas representan el 1,4 % del total de la oferta en venta, situando a València como la capital de la Comunitat Valenciana con menor peso relativo de este fenómeno, que se desplaza también a las afueras de la capital.

En cuanto a la provincia, Valencia contaba en el último trimestre del año con 978 viviendas en venta okupadas, es decir, un 3,1 % más que en el trimestre anterior. Esta cifra supone, además, un 2,3 % respecto al conjunto de viviendas a la venta y que el fenómeno se traslada a otras poblaciones.

Este dato cobra especial relevancia en un contexto de fuerte tensión sobre el acceso a la vivienda, donde la inseguridad jurídica y la dificultad para recuperar la posesión del inmueble lleva a propietarios a optar por la venta con ocupantes. En València, sin embargo, el impacto es más limitado y, además, se ha reducido de forma notable en los últimos meses, según recoge el informe.

Alicante, la más okupada

La comparación con el resto de la Comunitat Valenciana refuerza esta posición para la ciudad de València. Alicante presenta una situación más compleja, tanto en volumen como en incidencia. La capital alicantina cerró el trimestre con 155 viviendas okupadas a la venta, ligeramente por encima de València, y con un peso del 1,8 % sobre el total del mercado. En cuanto a la provincia de Alicante, esta concentra 1.402 viviendas okupadas en venta, lo que la convierte en el territorio valenciano donde este fenómeno tiene mayor presencia.

En Castellón, tanto la capital como la provincia muestran una incidencia menor. El fenómeno de las viviendas okupadas en venta tiene una presencia del 1,5 % en la ciudad y un 1,7 % para la provincia, aunque ha sufrido un fuerte repunte en los últimos meses de 2025 con un aumento del 13 % respecto al tercer trimestre.

Los datos reflejan que, aunque la venta de viviendas okupadas es una realidad también en València, su impacto es limitado y, además, se encuentra en retroceso. No obstante, el volumen existente evidencia las dificultades que siguen afrontando muchos propietarios y pone de manifiesto un problema estructural ligado al acceso a la vivienda, la falta de oferta y la complejidad de los procesos de recuperación de inmuebles.

Un 4,6 % más en toda España

En cuanto al conjunto nacional, el volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado de venta creció un 4,6 % en un solo trimestre en toda España. En el último cuarto del año pasado el portal anunció 24.058 viviendas okupadas, frente a las 23.010 del tercer trimestre de ese mismo año.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, "los datos ponen de manifiesto que el problema de las viviendas okupadas que salen al mercado, lejos de ser un efecto puntual, se está estableciendo como parte del paisaje inmobiliario y casi en un producto de inversión más. Es desolador ver cómo son cada vez más los propietarios los que se deciden por vender a pérdidas sus viviendas por la falta de seguridad jurídica y por no verse respaldados por la justicia. Supone un enorme fracaso como sociedad la sola aparición de una vivienda okupada a la venta porque su propietario renuncia a pelear por sus derechos, pero el hecho de que cada día que pasa sean más no debería llevarnos a asumirlas como parte de la realidad del mercado, sino provocar una profunda reflexión y un cambio urgente de políticas para revertir este problema".

Guadalajara es la capital donde más ha crecido el volumen de viviendas okupadas a la venta, un 133 %, aunque es cierto que ha pasado de tener 3 a tener 7. Le siguen Teruel (100 %) y Pamplona (80 %), ambas con una situación similar en lo referente a oferta de este tipo. Entre los grandes mercados, el mayor aumento se ha dado en Bilbao (12,9 %) y Madrid (10,4 %), mientras que se ha reducido en Málaga (-2,6 %), Palma (-7,6 %), Barcelona (-8 %), Sevilla (-14 %), San Sebastián (-14, 8%) y València (-24,5 %).

Tarragona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,5 % de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. Le siguen las ciudades de Girona (8,1 %), Huesca (7,8 %), Murcia (7,2 %) y Almería (6,8 %). Por encima de la media nacional están también Sevilla (6,5 %), Huelva (6,5 %), Lleida (5,6 %), Las Palmas de Gran Canaria (3,3 %), Málaga (3,2%) y Barcelona (3,1 %).

El resto de grandes mercados tiene un peso de las viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Madrid suponen el 2,4 % del total, en Palma el 2,3 %, en Alicante el 1,8 %, en Valencia el 1,4 %, en San Sebastián el 1,4 % y en Bilbao solo el 1 %.

Noticias relacionadas

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta en idealista, mientras que el peso en las ciudades de León y Segovia solo alcanza al 0,2 % de la oferta. Le siguen, con un 0, 3%, Melilla y Salamanca con un 0,4 %.