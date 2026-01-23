El estand de la C. Valenciana bate récord de reuniones profesionales con 7.000 encuentros, un 34,6% más

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha mostrado su satisfacción tras las tres primeras jornadas de Fitur, dedicadas a la actividad profesional, y ha destacado que el estand de la Comunitat Valenciana "ha registrado alrededor de 7.000 reuniones", según las primeras estimaciones, una cifra que "bate el récord" y supone un 34,6% más que en la pasada edición. Cano ha resaltado que en esta edición de Fitur la Comunitat Valenciana ha participado "con un estand inteligente, basado en la digitalización y en el uso de datos en tiempo real, con el objetivo de reforzar nuestro posicionamiento como destino turístico tecnológico, innovador y sostenible".

Además, ha subrayado que "hemos reforzado el protagonismo de las reuniones de trabajo, destinando mayor espacio a la zona de empresas y a mesas para establecer contactos profesionales", según ha informado la Generalitat en un comunicado. Así, ha señalado que "durante las tres jornadas dirigidas a profesionales del sector turístico, en el estand de la Comunitat Valenciana han participado cerca de 400 empresas, que han podido mantener una nutrida agenda de contactos en los espacios habilitados específicamente para ello".

Del mismo modo, ha destacado que "la intensa agenda de trabajo que se ha puesto de manifiesto estos días en Fitur y la fortaleza que demuestra el sector contribuyen a trasladar el mensaje de que somos un destino atractivo, sostenible, innovador e inclusivo, que apuesta por la calidad y la excelencia". Según la titular de Turismo, "el aumento de más de un 34 % de encuentros profesionales mantenidos en el estand de la Comunitat Valenciana confirma la dinámica positiva del turismo, así como el estado de optimismo y confianza en el que se está desarrollando la Feria".

Resultados

Durante los tres primeros días de Fitur, dedicados exclusivamente a los profesionales del sector turístico, el estand de la Comunitat Valenciana ha recibido más de 97.983 visitas. La consellera ha valorado estos datos como "muy positivos", teniendo en cuenta que a estas cifras habrá que sumar los datos que se registren durante la tarde de este viernes.

Cano ha calificado como "un éxito" la presencia de la Comunitat Valenciana en esta edición de la feria, destacando que "las valoraciones de los visitantes han sido muy positivas, al igual que las de los coexpositores, tanto de las marcas y municipios que nos han acompañado como de las casi 400 empresas participantes, que valoran muy favorablemente el desarrollo de esta edición". Asimismo, ha señalado que con este estand "hemos querido trasladar nuestra emoción, nuestra tierra, nuestros colores y nuestra identidad, combinando la promoción del destino con una versión tecnológica e innovadora que nos permite ofrecer datos en tiempo real, como las 97.983 visitas registradas durante las jornadas profesionales".

Conectividad

La consellera ha subrayado que "la conectividad aérea es un factor clave para el desarrollo turístico de la Comunitat Valenciana" y, en este sentido, ha remarcado la clara apuesta del Consell por impulsar Mesa de Conectividad Turística de la Comunitat Valenciana que, tal y como anunció el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se tratará de un foro liderado por esta Conselleria que permitirá abrir nuevas vías de llegada a nuestro territorio, aprovechando nuestros tres aeropuertos".