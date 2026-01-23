El gasto medio en la habitación de un bebé ronda los 1.500 euros

Los niños llegan con un pan debajo del brazo, dice el refrán, pero con mucho gasto también. El que es padre o madre lo sabe bien. Para los que no, ¿cuánto cuesta la habitación de un bebé? Pues puede alcanzar unos 1.500 euros de media. Así lo cuenta a Levante-EMV María Eugenia García, CEO de la fabricante valenciana Micuna y presidenta de la patronal de la puericultura en España, Asepri, organizadora de la Feria BabyKid Spain Fimi, que este viernes cierra sus puertas en Feria Valencia.

El sector infantil mantiene un nivel de gasto relevante por parte de las familias, con una inversión media en una habitación de 1.500 euros, según García, y que varía en función de elementos y calidad de estos, "aunque hay opciones a partir de los 600 euros", explica la presidenta de la patronal. No obstante, estos precios pueden superarse a la hora de equipar una habitación completa —cuna, cómoda, cambiador y bañera—, con la compra de un cochecito de gama alta.

En paralelo, García explica que las principales tendencias de consumo apuntan a una clara apuesta por la sostenibilidad, con materiales ecológicos, naturales y orgánicos, y por productos evolutivos y multifuncionales que crecen con el niño y prolongan su vida útil, como cunas convertibles en mobiliario juvenil. También ganan peso los juguetes educativos inspirados en metodologías como Montessori, el diseño funcional y ligero en sillas y carritos, y un enfoque general centrado en facilitar la vida de los padres, optimizar el espacio en el hogar y reforzar modelos de consumo más responsables y circulares en todo el universo de la infancia.

El reto de la baja natalidad

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sector es el descenso de la natalidad en España. Para ello, explica García, afrontan una estrategia de diversificación, innovación y una mayor proyección internacional. Según la CEO de Micuna, las empresas amplían su foco hacia mercados exteriores —que ya concentran en torno al 56 % de la facturación total— así como refuerzan su posicionamiento en nichos de valor añadido, como productos más funcionales, sostenibles y adaptados a nuevas normativas.

Al mismo tiempo, el sector apuesta por artículos evolutivos y de calidad para responder a un perfil de familias que, al tener menos hijos, concentra más gasto en la primera compra. Todo ello se complementa con una "constante adaptación" a las exigencias regulatorias y de seguridad, entendidas como un elemento diferencial frente a la segunda mano no controlada y a plataformas de bajo coste, con el objetivo de sostener el crecimiento del sector pese al contexto demográfico adverso.

El peso de la Comunitat Valenciana en el sector

El sector infantil aglutina en toda España a unas 300 empresas, 90 de ellas de la Comunitat Valenciana. En cuanto al volumen de negocio, García explica a este diario que en el conjunto nacional la cifra fue de 1.100 millones de euros en 2024; de los que 340 procedían de empresas valencianas. En cuanto a perspectivas, García señala que, a la espera de datos definitivos, el sector preveía para 2025 un aumento de facturación de un 2,5 % y una perspectiva de un 4 % más para 2026.

BabyKid Spain Fimi, coorganizada por Feria Valencia y Asepri, es la cita internacional más importante de España en torno a la infancia. En esta sexta convocatoria del certamen se ha celebrado, además, la edición 100 de la Feria de la Moda Infantil (FIMI), "un hito que subraya la consolidación y trayectoria de este encuentro", según asegura la Conselleria de Industria. En esta edición, la feria ha contado con 735 expositores de 44 países y alrededor de 5.500 visitantes.