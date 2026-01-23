La naviera GNV acelera la competencia en el Mediterráneo con nuevas rutas entre España, Italia y Marruecos

La naviera Grandi Navi Veloci (GNV) -filial de la multinacional Mediterranean Shipping Company (MSC)- aumentará la competencia en el Mediterráneo -donde también operan compañías como Baleària, Trasmed y Grimaldi- al anunciar nuevas rutas con buques propulsados por GNL (Gas Natural Licuado) para reducir emisiones con unidades más modernas, con mayor capacidad y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Para ello, entre otros buques, GNV está modernizando su flota como el 'GNV Virgo' y el 'GNV Altair'. Estos usan el citado combustible para reducir CO2, con los que la empresa espera mejorar las conexiones entre España, Italia y Marruecos a partir de este año.

Así lo ha confirmado Matteo Catani, CEO de GNV, desde la feria del turismo de Madrid, Fitur, donde ha asegurado que la compañía "trabaja en estrecha colaboración con las autoridades competentes para operar con las nuevas naves en las rutas que conectan con Marruecos a partir del próximo verano". GNV, con escalas en puertos del Mediterráneo como València, Barcelona y Baleares, asegura que se trata de un paso clave para reforzar las conexiones entre España y el citado país norteafricano. Con el puerto de Tanger-Med, que es líder en el Mediterráneo en contenedores, también podría GNV llevar sus buques de pasajeros a partir del próximo verano.

Buque de GNV navegando por el Mediterráneo, en una imagen de archivo / E.P.

Apuesta por Marruecos

Las líneas de conexión directa de GNV entre Tánger y Barcelona y Barcelona-Génova permiten a los pasajeros embarcar en el puerto de la ciudad de Marruecos y desembarcar en Italia, y viceversa, creando una red eficiente e integrada entre el Norte de África y el Mediterráneo occidental. En Baleares conectan Palma de Mallorca e Ibiza, además de tener presencia en rutas internacionales hacia Marruecos y Túnez desde otros puertos españoles como Almería. En las rutas de València, GNV tiene viajes con Ibiza y Palma de Mallorca, donde aumenta el tráfico de pasajeros.

Noticias relacionadas

En busca de sostenibilidad

Según la compañía, los nuevos buques de la naviera filial de MSC, que usarán como combustible el gas natural liquado, reducirán las emisiones de CO2 en más del 50% respecto a la generación anterior. Además, integran otras tecnologías para disminuir aún más el impacto ambiental. Por otro lado, los nuevos ferries son más grandes, con mayor capacidad de pasajeros y metros lineales de carga, lo que permite aumentar el número de plazas sin necesariamente abrir nuevas rutas, mejorando así la oferta en las líneas actuales. Para impulsar su plan de expansión, GNV ha encargado más buques que se entregarán entre los años 2028 y 2030.