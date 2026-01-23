El puerto de Valencia crece un 3,4 % en contenedores y se mantiene como líder en España en 2025

Las instalaciones portuarias de Valenciaport -que gestione los recintos de València, Sagunt y Gandia- cerraron 2025 con un balance positivo en el tráfico de contenedores, gestionando un total de 5.662.661 TEU (contenedores de 6,1 metros de longitud), lo que supone un incremento del 3,41 % respecto al año anterior. En términos de mercancía general, los puertos de la Autoridad Portuaria de València (APV) movieron 80.061.993 toneladas, con un ligero descenso del 0,75 %.

El puerto de València se mantiene así como líder en movimiento de contenedores en España, por delante de Algeciras y Barcelona. En términos de contenedores, las exportaciones crecieron un 5,56 % y las importaciones aumentaron un 15,55 % durante 2025. Estos incrementos refuerzan el papel de Valenciaport como plataforma logística y de servicios estratégicos para el comercio exterior y el suministro de los mercados.

China, a la cabeza

En 2025 los primeros puestos del ranking de relaciones comerciales de Valenciaport los ocupan China, seguida de Italia y Estados Unidos. Estos mercados continúan siendo los principales socios de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de València. Respecto a la evolución de los tráficos, los mayores crecimientos en el conjunto del año se han registrado en países como China, Argelia y Francia.