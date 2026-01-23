'Superjueves' en Valencia: Agricultores valencianos se manifestarán el 29 de enero contra el acuerdo UE-Mercosur y la PAC

La protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes en la Política Agraria Común (PAC) no cesan en València. Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana -la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), la Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV)-, con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, organizarán una tractorada y manifestación en la ciudad de Valencia el próximo 29 de enero, que han llmado ya como 'superjueves'. Esta protesta coincidirá con otras convocadas en toda España a lo largo de la semana que viene, pero que tendrá en el 29 de enero la jornada central: el ‘superjueves’ del campo español.

Ursula von der Leyen y el presidente de Brasil, Lula da Silva, en el centro, firman Mercosur / Europa Press

Los representantes del sector agrario valencianoinvitan a productores, empresas auxiliares, entidades de la sociedad civil y consumidores a participar en esta movilización contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, como el tratado con Mercosur, los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), el exceso de burocracia y las políticas que amenazan el futuro del campo y de la alimentación europea.

“No es un acto solo de agricultores. Está en juego la competitividad y viabilidad de quienes producen los aimentos que comemos todos los días, que generan un motor económico tan importante como es el agroalimentario en términos de empleo y riqueza, y que mantienen un manto verde que no se quema. Está en juego una Europa que no dependa de los alimentos de fuera, que son menos seguros, más contaminantes y, a largo plazo, más caros. Está en juego, en un entorno de inestabilidad internacional, nuestra elección como pueblo entre tener soberanía o incertidumbre alimentaria”, advierten los dirigentes agrarios.

Este es el recorrido

La manifestación empezará a las 10.00 horas frente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -en Blasco Ibáñez- con el objeto de reivindicar una solución justa y digna a los agricultores cuyas parcelas fueron arrasadas por la dana y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH), además de defender los regadíos y las infraestructuras hidráulicas. El recorrido discurrirá por las emblemáticas Torres de Serranos y concluirá a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde los dirigentes pronunciarán sendos discursos a las personas asistentes.

Cartel de la manifestación del 29 de enero en València. / Levante-EMV

Causas de las protestas

CCPV-COAG, UPA-PV, LA UNIÓ y AVA-ASAJA reclamarán el rechazo de la propuesta actual del acuerdo comercial de la UE con Mercosur, exigiendo un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, reciprocidad, cláusulas de salvaguardia verdaderamente eficaces y complementariedad con la producción europea. En la misma línea, exigirán revisar todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica.

El sector también se opondrá a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la PAC post-2027, que contempla la integración de la PAC en un fondo único, desmantelando su especificidad histórica; un recorte del 22% del presupuesto; la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC; un aumento de la complejidad administrativa; y la tendencia a una renacionalización de los fondos.

Otra reivindicación histórica será la simplificación, seguridad jurídica y la puesta en marcha de regulaciones más adaptadas a la realidad agraria que no impliquen una pérdida de competitividad; la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; y reorientar las políticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos. Al respecto, pedirán reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad, por una Ley de Restauración de la Agricultura.