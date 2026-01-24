La Comunitat Valenciana pierde una superficie citrícola equivalente a 5.400 campos de fútbol en 2025

La superficie de cultivos de cítricos en la Comunitat Valenciana continúa en descenso a marchas forzadas, por falta de rentabilidad, desde hace algo más de dos décadas. El año 2025, tal como constata la encuesta Esryce del Ministerio de Agricultura, tampoco ha sido una excepción al registrarse una extensión de 151.401 hectáreas, lo que supone una pérdidas de 2.762 hectáreas respecto al año anterior. Esa merma de superficie destinada a naranjas, mandarinas, limones y pomelos es equivalente al terreno que ocupan unos 5.400 campos de fútbol. Las explotaciones citrícolas abandonadas, cada vez más concentradas en grandes extensiones, se abandonan por los elevados costes de explotación y bajos precios en origen de la fruta, así como por el envejecimiento de los profesionales del sector agrario y la falta de relevo generacional en el campo.

También la dana (octubre de 2024) ha acelerado el abandondo de tierras de cultivo citrícolas en comarcas como l'Horta Sud y la Ribera Alta. Con todo, la Comunitat Valenciana, aunque la producción de naranjas es superior en Andalucía, lidera en España la superficie destinada a los agrios. La región andaluza registró 90.939 hectáreas en 2025 (frente a las 91.351 del año 2024) y Murcia es tercera con 44.938 Ha., es decir, unas 1.000 menos que un año antes.

Por variedades de cítricos, las naranjas mantienen unas 70.000 hectáreas en la Comunitat Valenciana, la de de mandarinas ha disminuido al situarse por debajo de las 64.000 Ha. También los limones (con mayores extensiones en Alicante) anotan una debacle al quedarse en 15.884 hectáreas. El cultivo que a lo largo de 2025 acumuló más superficie abandonada en la Comunitat Valenciana volvió a ser los cítricos. De las 2.762 hectáreas dejadas de cultivar, un total de 998 correspondieron a mandarinas y 722, a naranjas. Los cítricos en regadío (aquellos que se mantienen en producción) descendieron de 140.507 a 137.745 hectáreas, un 1,96% menos respecto a 2024 y un 15% menos en la última década

"Avanza la mancha marrón"

“La mancha marrón de los campos abandonados no engaña”, alerta Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja. “Los agricultores -según este dirigente agrario- se van del campo porque no es rentable. Los mayores aguantan por apego a la tierra hasta que las fuerzas lo permiten, incluso a costa de destinar parte de la pensión. Y los jóvenes no quieren entrar en un negocio sacrificado y ruinoso, incluso hay tensiones familiares por el mantenimiento de los campos". Según Aguado, parte de las exportaciones agrarias valencianas "están entrando en un punto de no retorno porque quien se va de la agricultura no vuelve.

Las alarmas -destaca- están sonando: las cifras frías del abandono son una evidencia irrefutable. O las administraciones revierten sus políticas agrarias y sus acuerdos comerciales sin reciprocidad, como el de Mercosur, o más pronto de lo que pensamos nos quedaremos sin soberanía alimentaria, por no hablar de la degradación medioambiental que entrañan los campos abandonados llenos de maleza, plagas, fauna salvaje y que son un polvorín para los incendios forestales”, concluye el máximo dirigente de AVA-Asaja.

Otros cultivos

Un estudio elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), a partir de la citada encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura, revela que la Comunitat Valenciana dejó de cultivar 3.548 hectáreas en 2025 -lo que implica un retroceso interanual del 2,01%- y batió el récord histórico de tierras abandonadas con 179.994 hectáreas de cultivo. AVA-Asaja atribuye este hecho a la sostenida crisis de rentabilidad en la mayoría de las producciones agrarias y a los devastadores efectos de la dana, que arrasó parcelas situadas junto a cauces desbordados, por lo que reclama a las administraciones un cambio de rumbo de las políticas agrarias.

La Comunitat Valenciana perdió superficie agraria, si bien el conjunto de España recuperó 1.257 hectáreas de cultivo -un 0,12 % más respecto al año anterior- y redujo las tierras dejadas de cultivar a 1.029.278 hectáreas. La valenciana ya representa el 17,5 % de la superficie abandonada en todo el país y encabeza el ranking nacional, aún con mayor diferencia, por delante de otras comunidades con más extensión como Castilla-La Mancha (153.698 hectáreas dejadas de cultivar), Andalucía (130.515 hectáreas), Castilla y León (116.222 hectáreas) y Aragón (116.057 hectáreas).

Otras producciones que experimentaron una disminución de su superficie cultivada son el almendro (-2,6% interanual tras perder 2.349 hectáreas), el viñedo (-0,9% al abandonarse 599 hectáreas), las frutas de hueso (-4% con 446 hectáreas menos) y el caqui (-1% al retroceder 167 hectáreas más).

Más olivos y hortalizas

Por el contrario, aumentaron su superficie cultivada el olivar (+1,4% al crecer en 1.360 hectáreas) o las hortalizas y flores (+9,5% con un alza de 1.704 hectáreas). Entre las alternativas de cultivo, el aguacate se afianza como la principal apuesta en el campo valenciano al plantarse 217 hectáreas en 2025, aumentar un 5,4 % y llegar a las 4.211 hectáreas de cultivo. Sin embargo, el kiwi decreció por primera vez, un 3% interanual, y se estanca en 625 hectáreas.