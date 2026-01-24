Los empresarios valencianos recuperan la confianza en el inicio de 2026

Los empresarios de la Comunitat Valenciana han recuperado en este inicio de año la confianza en la marcha de la economía que habían perdido en el tramo final de 2025, un ejercicio marcado por las innumerables intervenciones en el mercado, sobre todo con los aranceles, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comenzó en enero del año pasado su segundo mandato.

El índice de confianza empresarial de la Comunitat Valenciana experimenta en el primer trimestre de 2026 un incremento del 0,1 % respecto al período inmediatamente anterior. Este aumento contrasta con la evolución negativa que tuvo dicho indicador en el tercer (-0,5 %) y en el cuarto trimestre (-1.7 %) de 2025, según los datos dados a conocer hoy por el Institut Valencià d'Estadística (IVE).

Al margen de la visión general, el 21,2 % de los gestores de establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será favorable en el primer trimestre de 2026, mientras que el 14,5 % opina que será negativa. El restante 64,3 % ve un período "normal". El saldo entre optimistas y pesimistas se sitúa en 6,7 puntos, cerca de la mitad del 12,5 % del período comprendido entre julio y septiembre del año pasado.

Los empresarios valencianos se muestran satisfechos en líneas generales con la marcha de sus negocios en el último trimestre del pasado ejercicio. Un 26,5 % tiene una opinión favorable por un 14,7 % que la tiene negativa. El resto, un 58,7 %, digamos que se queda neutral. El saldo en este caso es positivo en un 11,9 %, casi el doble del registrado en el cuarto trimestre de 2025 respecto del período inmediatamente anterior.

Por otro lado, el informe del IVE pone de relieve que el comercio, con un descenso del 1 % y el transporte y la hostelería, con una bajada de una décima, fueron los dos únicos sectores económicos que experimentaron un descenso en sus expectativas económicas. Por contra, la industria crece en este parámetro en ocho décimas, el resto de los servicios lo hace en seis y la construcción, en dos, con un índice general, como ha quedado dicho, situado en el 0,1 %.

Otro de los parámetros analizados es el del tamaño de las empresas. Las más pesimistas fueron las que se encuentran en los dos extremos. Las que tienen más de mil trabajadores registran un descenso del 2,3 %, mientras que las que tienen menos de 10 asalariados, es decir las más pequeñas, elevan ese porcentaje al 2,9 %. Las más optimistas son las que tienen entre 50 y 199 trabajadores, con un 2 %.

Por provincias, la mayor confianza empresarial de cara a este trimestre en el que estamos corresponde a Castellón, con un alza del 1,5 %. En Alicante sube ocho décimas, mientras que en Valencia baja un punto. La percepción sobre el empleo es negativa en general, dado que el saldo entre las empresas que dicen que lo elevarán entre enero y marzo de 2026 y los que afirman que lo reducirán es negativo en 2,3 puntos.