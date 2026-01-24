Cataluña
Renfe dice que el servicio de Rodalíes se verá "afectado" este sábado por revisiones en infraestructura
Los viajeros dispondrán de varios servicios alternativos por carretera en los tramos afectados
EFE
El servicio de Rodalies se verá afectado en todas sus líneas este sábado debido a las nuevas revisiones en la infraestructura que se realizarán a lo largo de la jornada para evitar desplazamientos del terreno.
Según ha informado Renfe en un comunicado, ingenieros geotécnicos realizarán "revisiones exhaustivas" en puntos con riesgo de desprendimientos. Mientras duren estos trabajos, los viajeros dispondrán de varios servicios alternativos por carretera en los tramos afectados, asegura la compañía en su comunicado.
Previamente, el departamento de Territorio de la Generalitat había anunciado la suspensión del servicio de Rodalíes en Cataluña para este sábado, después de que Renfe y Adif comunicaran al Govern en una reunión su "incapacidad" de operar la red con total seguridad.
