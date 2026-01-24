Valencianos expatriados y clases altas copan la compra de vivienda de obra nueva

Valencianos expatriados que han regresado al Cap i Casal tras años de trabajo en países del resto de Europa y compradores de perfil medio alto copan la compra de viviendas de obra nueva. El resto de perfiles ha desaparecido tras el subidón de precios que acumula la obra nueva en los últimos tres años. Un piso pequeño recién construido cuesta de media 347.000 euros en València y uno de tres dormitorios sube a 394.000 euros, a lo que hay que sumar un 10 % de impuestos, según revela un análisis de la empresa Foro Consultores Inmobiliarios.

El desplome de la oferta y el aumento de la demanda ha provocado un encarecimiento medio del metro cuadrado de los pisos de obra nueva en València del 75 % en los últimos tres años. Una vivienda media en Poblats Marítims se acerca a los 600.000 euros, mientras que en Extramurs ronda los 459.000 euros. Esta situación ha provocado que la compra de un piso recién construido solo la puedan acometer personas con un alto poder adquisitivo o con mucho ahorro acumulado.

"Actualmente, el comprador de València es de un perfil medio alto, mayoritariamente que cambia de casa y valenciano. También estamos notando la llegada de clientes de València que han estado viviendo en Europa y que han regresado a su ciudad natal", apunta Esther Abad, directora de zona de Comunitat Valenciana y Cataluña en Foro Consultores Inmobiliarios. Entre estos últimos, destacan profesionales que han estado vinculados a organismos de las instituciones europeas en Bruselas y que han conseguido ahorrar un capital importante.

Vivienda de obra nueva en el barrio de Turianova. / Francisco Calabuig

Precio de los pisos

La falta de mano de obra y de suelo ha disparado el precio de los pisos en València por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado . Los pisos de obra nueva en Ciutat Vella valen 475.000 euros, en Campanar 420.000 euros y en Jesús 408.000. Las zonas más económicas junto a Pobles del Sud son La Saïdia (295.000 euros) y Rascanya (244.000 euros).

El precio medio del metro cuadrado de vivienda de obra nueva en el Cap i Casal es de 3.772 euros. En Poblats Marítims, por la demanda extranjera con alto poder adquisitivo que está comprando en el Cabanyal, el coste del metro cuadrado ronda los 6.000 euros. En el caso de los distritos de l'Olivereta y Jesús, los precios se han incrementado un 100 % desde 2022. En Benicalap, las subidas en ese periodo han sido del 90 %, en Patraix del 87 % y en Quatre Carreres del 72 %.

Falta de oferta

València solo tiene en marcha 43 promociones con viviendas disponibles. Estos proyectos tienen 2.072 pisos, de los que quedan por vender solo 839 (un 40 %). Los analistas de la compañía inciden en que este stock "es una cifra muy baja para una ciudad como València que tiene 800.000 habitantes".

La oferta de vivienda de obra nueva se concentra en los distritos de Quatre Carreres, Patraix y Campanar. Por contra, en los distritos de El Pla del Real, Algirós y Benimaclet no hay nuevas promociones en marcha. En Ciutat Vella solo hay un edificio en construcción de ocho pisos de los que ya se han vendido cuatro.

Aunque Quatre Carreres es el distrito con más viviendas iniciadas con 476, son casi mil viviendas menos de las que se estaban construyendo en la misma zona en 2022 (1.463). Lo mismo ocurre en Patraix, que cuenta con 260 viviendas iniciadas en venta frente a casi 600 en 2022, según el análisis de la empresa Foro Consultores Inmobiliarios.

Un trabajado examina los planos de las obras de un edificio en construcción en el PAI de Malilla. / Levante-EMV

Segunda mano

Por otro lado, el precio de los pisos de segunda mano también se ha disparado. El alto coste de la vivienda en el centro (con pisos que rozan los 5.000 euros el metro cuadrado en algunos barrios) ha empujado la demanda a zonas más alejadas con subidas del 33 % en el distrito de Jesús, del 27 % en l'Olivereta, del 22,8 % en Quatre Carreres y del 21,8 % en Patraix en el último año, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista.

Noticias relacionadas

Los valores más altos de la segunda mano al cerrar 2025 se registraron en l’Eixample (4.966 euros el metro cuadrado), Ciutat Vella (4.621 euros) y El Pla del Real (4.260 euros). Los tres distritos conforman la corona central del Cap i Casal. Por contra, los distritos mas económicos de la ciudad son Rascanya (2.352 euros), L’Olivereta (2.504 euros) y Benicalap (2.519 euros), y forman parte del anillo exterior.